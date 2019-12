Z nemocnice v Ostravě byl propuštěn druhý zraněný po střelbě

Ostrava - Po úterní střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) už ve zdravotnickém zařízení nezůstává žádný pacient. I druhého zraněného muže lékaři dnes odpoledne propustili do domácí péče. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Dvaačtyřicetiletý střelec zabil sedm lidí. Sedmá oběť, kterou muž střelil do hlavy, podlehla svým zraněním ve čtvrtek. Žena byla od útoku v kritickém stavu. Jeden ze zraněných mužů byl do domácího léčení propuštěn ve čtvrtek.

"Poslední postřelený pacient byl právě teď propuštěn z nemocnice do domácí péče," uvedla před 15:00 Petlachová.

Na účet FNO zřízený na podporu rodin obětí ostravské střelby a zraněných už lidé poslali přes 1,4 milionu korun. Ještě dnes ráno to bylo zhruba 800.000 korun. Nemocnice zřídila transparentní bankovní účet s číslem 73030761/0710. Dárci tam mohou přispívat do 31. března 2020. Do té doby nemocnice upřesní, jak bude peníze rozdělovat.

Transparentní účet na pomoc pozůstalým po obětech střelby zřídila také Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). Studenti a zaměstnanci tam mohou posílat své příspěvky. Transparentní účet má číslo 291463872/0300. Příspěvky lze také v tomto případě zasílat do 31. března. Poté bude vybraná částka ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava předána rodinám obětí, uvedla univerzita. Na účtu bylo krátce po 15:00 přes 70.000 korun, dopoledne to bylo zhruba 18.000 korun. Univerzita sídlí v těsné blízkosti školy, a musela tak po střelbě přijmout mimořádná bezpečnostní opatření. Škola uzavřela vchody a o střelbě studenty a personál informovala rozhlasem.

Tragickou událost připomene i sobotní fotbalové utkání mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha. Před utkáním uctí aktéři zápasu minutou ticha památku obětí. Fotbalisté odehrají utkání s černými páskami na rukávech. Část výtěžku z prodaných jednorázových vstupenek na utkání se Spartou ve výši 150.000 korun se navíc rozhodl Baník Ostrava věnovat na pomoc pozůstalým a obětem. Tato částka bude ještě navýšena o sumu, kterou mezi sebou vyberou hráči, realizační tým a zaměstnanci Baníku. Přidávají se také fanoušci. Pomoc pro rodiny pozůstalých a zraněné už schválila zastupitelstva Ostravy i kraje. Rodinám zavražděných každá z těchto institucí pošle 100.000 korun. Zranění dostanou polovinu. O podobně vysoké podpoře by měla jednat i vláda.

Život v budově polikliniky se postupně vrací do původních kolejí. Budova byla přístupná už ve středu. Ve čtvrtek vedení nemocnice po dohodě s policií znovu otevřelo traumatologickou ambulanci, kde dvaačtyřicetiletý muž zabíjel. Pacienty ošetřoval jiný tým než úterní. Dnes se do práce, a tedy i na místo činu vrátili i někteří pracovníci ambulance. "Někteří už pracovali dříve, ale v jiné části nemocnice. Někteří se do ambulance vrátili dnes," řekla mluvčí. Dodala, že část zaměstnanců ještě využívá času, který od vedení nemocnice dostali na to, aby se vzpamatovali z otřesného zážitku.

Dvaačtyřicetiletý střelec zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý po 07:00. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku.