Z nemocnic propustili většinu léčených s covidem

Praha - V Česku bylo od začátku epidemie covidu-19 v souvislosti s touto nemocí hospitalizováno přibližně 1630 lidí. Téměř tři čtvrtiny z nich už se uzdravily, nebo byly propuštěny z nemocnice do domácí izolace. Podle posledních údajů z úterý je v nemocnicích 141 pacientů s novým koronavirem, stav 22 z nich hodnotí lékaři jako těžký. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nejvíce lidí s covidem-19 se v nemocnicích léčilo v první polovině dubna. Maximem bylo 446 hospitalizovaných k 9. dubnu. Ve druhé polovině dubna začaly počty pacientů výrazně klesat a od začátku června se pohybují v rozmezí od 111 do 148.

Podobný průběh má i křivka s počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19, u kterých nemoc má nebo měla vážný průběh. Maximem bylo 103 lidí ze 7. dubna, což představovalo téměř 24 procent ze všech tehdy hospitalizovaných s koronavirem. Od druhé poloviny dubna počty pacientů klesaly až na devět těžce nemocných v červnu. Od té doby počet těžce nemocných opět mírně roste a v posledních dnech se pohybuje kolem dvou desítek.

Od začátku epidemie do úterý 21. července bylo z nemocnic propuštěno 1210 lidí hospitalizovaných v souvislosti s novým koronavirem. Pacienti se buď z nemoci uzdravili, nebo byli propuštěni do domácí izolace. To představuje 74,3 procenta všech lidí dosud s koronavirem hospitalizovaných.

Od začátku března, kdy byl v Česku potvrzen první případ nákazy novým koronavirem, se infikovalo 14.570 lidí. Z nemoci covid-19 se už vyléčilo 9144 z nich a 364 zemřelo. Aktuálně nakažených je podle statistik 5062 lidí.