Frýdek-Místek - Z nelegálního skladu nebezpečného odpadu ve Starém Městě u Frýdku-Místku odjel první nákladní vůz s kontejnerem s asi osmi tunami materiálu. Jede do spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě. Frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký řekl ČTK, že odvoz a likvidace odpadu budou trvat týdny, možná až měsíce.

Mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Matejíková řekla, že v kontejneru byly převážně odpadní barvy a laky a sorbenty. "Ve skladu je celkem na 650 tun nelegálního a nebezpečného odpadu. Ve více jak 3000 sudech a IBC kontejnerů bylo zjištěno 16 druhů nebezpečných látek, převážně barev a laků, rozpouštědel, sorbentů, emulzí, oplachových vod, ale i kyselin a alkálií," uvedla Matějíková.

Primátor Pobucký řekl, že další kontejnery by měly odjet koncem týdne a pak by to tak mělo pokračovat každý týden. Dokdy bude všechen odpad pryč, se ale zatím nedá říct. "Před každým odvozem se musí udělat směsný vzorek jednotlivých barelů. Jeden certifikovaný vzorek stojí zhruba 5000 korun, takže kdybychom dělali na každý barel vzorek, tak to vychází na nějakých 16 milionů korun. Takže se dělají takzvané směsné vzorky. Pro představu: vezme se 40 barelů, z toho se udělá jeden vzorek, a pokud ho akceptuje například ta spalovna, tak je potom ochotna všech 40 barelů převzít ke spálení," řekl primátor.

Město se snaží, aby odvoz a likvidace odpadu byly co nejekonomičtější. "Na druhou stranu potýkáme se také s tím, že koncová zařízení jako například spalovny nebo chemické laboratoře, které nějakým způsobem můžou ten nebezpečný odpad neutralizovat, případně skládky nebezpečného odpadu mají vytížený harmonogram," řekl Pobucký.

Jde podle něj o soukromé subjekty, které mají obchodní plán na celý rok. "Když tam přijdete, že máte 650 tun nebezpečného odpadu, tak vám řeknou: Hele, my bychom vzali tak osm - deset tun. Ale nikdo vám nevezme všechno najednou," vysvětlil primátor.

Město proto bude odpad odvážet postupně. "Odhad je, že by to mohlo trvat několik týdnů až měsíců," řekl Pobucký. Podle původní smlouvy měla firma odpad do deseti dnů odvézt do jiného skladu. Město tehdy nemělo povoleno odpad zlikvidovat. Ve skladu by odpad zůstal několik let.

"Bylo by to dražší, i pro Českou republiku je lepší, když se toho nebezpečného odpadu zbaví. My máme nyní povolení od ministerstva, policie s tím taky nemá problém, takže když ten odpad zlikvidujeme, bude to rychlejší a bude to i levnější," řekl primátor. Náklady pro město podle něj budou v řádech jednotek milionů korun.

Testy látek provedla odborná firma Aquatest, kterou si město najalo na pomoc s likvidací. Všechny odpady jsou hořlavé. Odpad do skladu pravděpodobně navezla polská firma a kromě skladovací haly ve Starém Městě ho uložila také v objektu v Bohumíně na Karvinsku, kde by ho mělo být asi 150.000 litrů. Bohumín zajištění materiálu nechává na majiteli soukromého objektu, kam byl dovezen. Podle vedení města odpad obyvatele neohrožuje.