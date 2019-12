Z národních investic má jít v Praze nejvíc peněz do dopravy

Praha - Vládní Národní investiční plán (NIP) počítá v letech 2020 až 2050 v Praze s nejvyššími investicemi do dopravy. Měly by dosáhnout více než 187 miliard korun. Celkem by mělo být v Praze investováno téměř 340 miliard korun. Celkově NIP zahrnuje v celé ČR téměř 20.000 projektů za osm bilionů korun.

V dopravě plánuje stát vložit nejvíc peněz do stavby takzvaného Nového spojení II, které by mělo provést železnici centrem města pod zemí. Začátek stavby je plánován na rok 2028 a náklady odhadovány na 80 miliard. Druhá nejvyšší částka je u dostavby Pražského okruhu, a to 55,9 miliardy Kč a třetí je oprava železniční trati mezi zastávkami Praha-Výstaviště a Praha-Veleslavín za 14,8 miliardy korun.

V seznamu investic jsou také projekty, které již začaly. To je případ rekonstrukce Negrelliho viaduktu nebo rekonstrukce trati mezi hlavním nádražím a Hostivaří. V příštím roce se má začít stavět prodloužení podchodu na hlavním nádraží za 957 milionů Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v hlavním městě investovat 974 milionů do rekonstrukce budov ministerstva. Do oprav budov chce investovat také ministerstvo průmyslu a obchodu, které zamýšlí rovněž dát na obnovu sítě vedení elektrické energie v Praze přes tři miliardy.

Zhruba dvě miliardy investuje ministerstvo životního prostředí. Nejvyšší částku má spolknout stavba nového sídla Státního fondu životního prostředí, a to 550 milionů korun.

Rozšíření Terminálu 2, nové nástupní "prsty" a paralelní dráha na letišti v Ruzyni jsou největší investicí ministerstva vnitra. Ministerstvo chce na to vydat zhruba 52,3 miliardy. Rozvoj Kongresového centra Praha (KCP) a rozšíření jeho výstavních ploch má vyjít na 740 milionů a začít příští rok. Vlastníky KCP jsou stát a Praha, která má 49procentní podíl.

V plánu ministerstva financí je 12,1 miliardy na stavbu chystané vládní čtvrti v Letňanech. Na jejím vzniku se ale letos neshodli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vedení města si za pozemky nutné k výstavbě dalo několik podmínek, mimo jiné dostavbu silničního okruhu nebo stavbu nové nemocnice.

Investice půjdou také do pražských nemocnic. Traumacentra, zdravotnické techniky nebo opravy tří pavilonů se má dočkat Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Opravovat se má i v Thomayerově nemocnici nebo Všeobecné fakultní nemocnici. Do rekonstrukcí budov chce zhruba 1,9 miliardy vložit ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo kultury plánuje na novou budovu Národní knihovny vydat tři miliardy korun, na nový koncertní sál další 2,4 miliardy a na Centrum soudobého umění 1,8 miliardy. Oprav se dočkají mimo jiné Národní divadlo a Klementinum. S hlavním městem chce úřad spolupracovat na stavbě galerie pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy.

Na Albertově chce dvě budovy kampusu začít příští rok budovat ministerstvo školství. Vyjde na osm miliard. Ubytovnu s 300 lůžky a parkovištěm chce pro vězeňskou službu stavět ministerstvo spravedlnosti.

Vyrůst mají i nová sportoviště, například cyklistický velodrom, Národní olympijské centrum Troja a zimní stadion. V plánu je také gymnastická hala a sportovní hala pro míčové halové sporty.

Národní investiční plán v Praze

Instituce Částka Ministerstvo dopravy 187,022 mld. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj 974 mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu 3,352 mld. Kč Ministerstvo životního prostředí 1,946 mld. Kč Ministerstvo financí 67,472 mld. Kč Ministerstvo zdravotnictví 29,134 mld. Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí 1,854 mld. Kč Ministerstvo vnitra 11,616 mld. Kč Ministerstvo kultury 19,813 mld. Kč Ministerstvo školství 12,451 mld Kč Ministerstvo spravedlnosti 2,243 mld. Kč Ministerstvo zahraničí 60 mil. Kč Oblast sportu 1,825 mld. Kč Vláda 115 mil. Kč Celkem 339,877 mld. Kč

Zdroj: NIP