Z nákazy koronavirem se vyléčil čtvrtý pacient, jedná krizový štáb

První letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přiletělo 20. března 2020 na pražské Letiště Václava Havla. Do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři taková letadla, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů, uvedl dnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na snímku jsou členové vlády - (zleva v popředí) ministryně financí Alena Schillerová, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš - při briefingu po příletu letadla. ČTK/Kamaryt Michal