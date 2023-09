Z Náhorního Karabachu uprchlo už skoro 100.000 etnických Arménů

Ilustrační foto - Etničtí Arméni z Náhorního Karabachu po příjezdu do arménského města Goris 25. září 2023.

Ilustrační foto - Etničtí Arméni z Náhorního Karabachu po příjezdu do arménského města Goris 25. září 2023. ČTK/AP/Vasily Krestyaninov

Jerevan/Baku - Z Náhorního Karabachu uprchlo dosud do Arménie více než 97.000 etnických Arménů. Dnes večer to podle ruské agentury TASS oznámila mluvčí arménského premiéra. V regionu až do minulého týdne, kdy oblast po bleskové vojenské operaci ovládl Ázerbájdžán, žilo odhadem 120.000 obyvatel. Dopolední informace hovořily o přibližně 89.000 uprchlících.

"K 18:00 (16:00 SELČ) vstoupilo do Arménie 97.735 nuceně vysídlený krajanů z Náhorního Karabachu," oznámila mluvčí šéfa arménské vlády Nazeli Bagdasarjanová.

Arméni začali z Náhorního Karabachu prchat poté, co Ázerbájdžán minulý týden podnikl v tomto hornatém regionu vojenskou operaci s cílem převzít nad ním kontrolu. Nedlouho poté ázerbájdžánské jednotky prolomily obranné pozice arménských separatistů a karabašské úřady kapitulovaly. Arménští obyvatelé Karabachu utíkají kvůli strachu z pronásledování a etnických čistek navzdory prohlášením z Baku, které slibuje respektovat jejich práva.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dnes podle agentury Reuters uvedl, že region by mohlo opustit celkem až 120.000 lidí. Kavita Belaniová, představitelka UNHCR v Arménii, prostřednictvím videokonference novinářům v Ženevě řekla, že u registračních center se shromažďují obrovské davy unavených a vyděšených lidí. "Jsme připraveni poradit si až se 120.000 lidí," uvedla.

Podle UNHCR tvoří asi třetinu uprchlíků z Náhorního Karabachu děti. "Zásadním problémem pro nás je to, že mnoho z nich bylo odděleno od svých rodin," řekla Regina De Dominicisová z Dětského fondu OSN (UNICEF). Podle Červeného kříže mnoho uprchlíků potřebuje psychologickou pomoc.

Arménský prezident Nikol Pašinjan ve čtvrtek řekl, že v příštích dnech už v Náhorním Karabachu nezbydou žádní Arméni, a obnvinil Ázerbájdžán z etnických čistek. Baku se proti tomu ohradilo.

Náhorní Karabach je mezinárodně uznanou součástí Ázerbájdžánu, ale za podpory Jerevanu ho i s přilehlým územím ovládli místní arménští separatisté v krvavé válce, která skončila v roce 1994. Během šestitýdenních bojů s Arménií v roce 2020 dobyl Ázerbájdžán zpět okresy sousedící s regionem i část Karabachu. Válku ukončilo příměří zprostředkované Ruskem. Zejména válku v 90. letech poznamenaly četné masakry civilistů.