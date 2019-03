Hradec Králové - V prvním kole volby místopředsedů ČSSD dostal ze zvolených kandidátů nejvíce hlasů starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, a to 392. Ministryně práce Jana Maláčová získala o dva hlasy méně, poslance Ondřeje Veselého volilo 313 delegátů stranického sjezdu a ministra zahraničí Tomáše Petříčka 256 delegátů. Celkem jich k volbě přišlo 472.

Ve druhém kole se dnes o poslední křeslo řadového místopředsedy utkali místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel a zastupitelka Přibyslavi, bývalá mluvčí ČSSD a vlády Lucie Orgoníková. Ani jeden z nich ale nedostal dost hlasů. Jedna z pěti pozic místopředsedů tak zůstala stejně jako po sjezdu v loňském roce neobsazená. "Mrzí mě, že Moravskoslezský kraj nemá (ve vedení ČSSD) své zastoupení," uvedl Hanzel, bývalý dlouholetý starosta Karviné.

Nové stanovy ČSSD uvádějí, že v některých případech může volbu místopředsedy následně provést stranické předsednictvo.

Z původního vedení voleného sjezdem zůstali v čele ČSSD jen předseda Jan Hamáček a dosavadní řadový místopředseda Roman Onderka, který se již v pátek stal statutárním místopředsedou. Znovu už nekandidovali dosavadní místopředsedové Jaroslav Foldyna, Martin Netolický a Jana Fialová a o funkci se neucházel ani Jiří Zimola, který se pozice prvního místopředsedy sociální demokracie vzdal už loni na podzim.

Ministr zahraničí Petříček v minulých dnech uvedl, že pokud na sjezdu neuspěje se svou kandidaturou na místopředsedu, zváží setrvání v ministerské funkci. Později svá slova mírnil. Staronový předseda ČSSD Hamáček navíc již v pátek zopakoval, že volba místopředsedů nebude mít vliv na možné změny ve vládě. "Není vhodné spojovat osud stranické funkce s osudem vládní funkce. Ať ministři budou, či nebudou zvoleni, stále platí, co jsem říkal, že s prací našich ministrů jsem spokojen a žádné změny nechystám," zdůraznil. Petříčka kritizuje prezident Miloš Zeman.

Do dubna by mohly krajské konference ČSSD zvolit předsednictvo

Po registraci stanov, které schválil v sobotu sjezd sociální demokracie v Hradci Králové, ČSSD svolá krajské konference, jež pak zvolí členy předsednictva. Snahou je to, aby se tak stalo do konce března, řekl ČTK první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Uvedl, že se znovuzvoleným předsedou Janem Hamáčkem už probrali, jak by mělo fungovat nově zvolené nejužší vedení strany. Nejprve chce ale spolu s Hamáčkem seznámit se svým plánem čtveřici nově zvolených místopředsedů.

"Bude to ulehčení, protože poslední měsíce jsme to dělali ve dvojici," doplnil Onderka. Už v sobotu, kdy se oficiálně stal statutárním zástupcem šéfa strany, ocenil dosavadní spolupráci s Hamáčkem. Nelze podle něj říct, že si s vicepremiérem, kterého vážou i povinnosti ministra vnitra, rozdělí kompetence tak, že organizace strany zbude na něj. Teoreticky by to tak mohlo být, ale některé věci jsou nepřenositelné, míní.

Do květnových evropských voleb chce ČSSD podle nové místopředsedkyně Jany Maláčové, která dnes představila programové teze, svolat programovou konferenci. Další dvě nové tváře grémia - Michal Šmarda a Ondřej Veselý novinářům řekli, že se chtějí orientovat na fungování komunální politiky ČSSD, ze které vzešli.

Až na setkání nově koncipovaného předsednictva strany, které převezme kompetence dosavadního širšího ústředního výboru ČSSD, nechá předsednictvo další úpravy chodu strany, jak je nové stanovy udávají. Do předsednictva členy nominují kraje, sbor by měl mít zhruba 60 lidí. Na chvíli, kdy budou platit nové stanovy, chce nechat Hamáček diskusi o obsazení pátého místopředsednického postu. Jde podle něj o výklad stanov, který připadne novému předsednictvu.

ČSSD nebude mít podle stanov, na jejichž registraci mají úřady dva týdny, kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách do některých voleb a v nejužším stranickém vedení nebude muset být aspoň jedna žena. Zaniklý ústřední výkonný výbor byl dosud nejvyšším stranickým orgánem mezi sjezdy. Novinka podle Hamáčka zvýší akceschopnost strany, umožní například svolat mimořádný sjezd rychleji než dosud, protože delegáti budou voleni na dva roky, odpadne tak svolávání série zasedání základních, okresních a krajských konferencí,