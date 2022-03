Z města Irpiň pod ruskou palbou prchají tisíce lidí do Kyjeva

Kyjev - Ze zhruba šedesátitisícového ukrajinského města Irpiň se tisíce lidí snaží uprchnout do Kyjeva. Město, které se nachází zhruba 25 kilometrů od ukrajinské metropole, ostřeluje ruská armáda a část obyvatel nemá přístup k tekoucí vodě, elektřině či plynu, napsal dnes španělský deník El País. S evakuací civilistů pomáhají i ukrajinští vojáci, z nichž část ale pokračuje dále k bojovým pozicím. Odchod lidí ztěžuje demolice mostu, kterou provedla ukrajinská armáda, aby zpomalila postup ruských jednotek v případě, že město padne do jejich rukou.

Lidem na odchodu žehná katolický kněz Tadeáš, který chce ale ve městě zůstat. V posledních hodinách bomby dopadly na vlakové nádraží a další části města. Právě bombardováním nádraží a železnice, která by byla klíčová pro odchod civilistů z města, podle ukrajinských představitelů ruské vojsko dokazuje, že jeho cílem jsou civilisté.

Odchod do Kyjeva však výrazně ztěžuje také to, že ukrajinská armáda vyhodila do povětří klíčový most na silnici do ukrajinské metropole. U trosek mostu se přesto shromažďují stovky až tisíce lidí, kteří chtějí uprchnout z oblasti. Pomáhají jim v tom členové armády a domobrany. Další vojáci však směřují dále k bojovým pozicím.

"Nemám kontakt se svou rodinou, nemám telefon a internet nefunguje," řekl reportérovi deníku El País muž, který říká, že jeho úkolem je bránit město.

Od začátku invaze Rusko čelí kritice, že útočí na civilní cíle, což Moskva odmítá. K ochraně civilistů a civilní infrastruktury vyzývají OSN i další mezinárodní organizace. Ruská armáda dnes měla vyhlásit klid zbraní u měst Mariupol a Volnovachy, aby umožnila odchod civilistů. Podle místních zástupců se tak ale nestalo, a proto nebylo možné vytvořit humanitární koridory. Rusko tvrdí, že odchodu lidí zabránily ukrajinské nacionalistické síly.