Z maturitních testů propadlo letos 17,7% žáků, uvedl Cermat

Praha - Z didaktických testů státní maturity propadlo letos 17,7 procenta středoškoláků. Je to o 3,6 procentního bodu víc než loni. Vyplývá to z analýzy výsledků, které dnes zveřejnil Cermat na svém webu. Podle něj souvisí letošní zhoršení s mimořádnou situací kolem koronaviru, kdy se výuka po uzavření škol několik týdnů konala na dálku a nikdo z maturantů na konci druhého pololetí nepropadl. Ke zkoušce mohli jít i ti, kteří by k ní běžně kvůli špatnému prospěchu nebyli připuštěni.

Didaktických testů se letos účastnilo vůbec nejvíce středoškoláků. Zatímco loni jich ke zkoušce nepřišlo, nebo nebylo připuštěno 8,2 procenta, letos se nezúčastnilo 1,6 procenta poprvé přihlášených. Didaktické testy se konaly 1. a 2. června. Původně měly být na začátku května, ale kvůli opatřením proti koronaviru se termín posunul.

"Didaktické testy konalo v jarním zkušebním období 2020 celkem 73.800 maturantů a jejich celková míra čisté neúspěšnosti činí 21,3 procenta," uvedl Cermat ve své analýze. Čistá neúspěšnost se týká pouze těch, kteří zkoušku skutečně skládali. Loni činila 17,4 procenta. "Pro korektnější srovnání v čase je vhodnější opírat se o údaje o prvomaturantech, kteří letos konali didaktické testy v počtu 67.000," doplnil Cermat. V jejich případě byla čistá neúspěšnost 17,7 procenta, tedy o 3,6 procentního bodu vyšší než před rokem.

Cermat zároveň upozornil, že při hodnocení letošních výsledků a meziročním srovnávání je nutné mít na zřeteli, že letošek je proti předchozím letům kvůli pandemii koronaviru specifický. Připomněl, že maturanti se kvůli zavřeným školám mohli od 11. března do 11. května účastnit výuky pouze na dálku. Podle Cermatu tak měli na přípravu k maturitám nestandardní podmínky. Zároveň byla u maturit zatím vůbec nejvyšší účast, protože ministerstvo školství vyhláškou rozhodlo, že na konci školního roku nikdo nepropadne, a ke zkouškám tak mohli jít všichni.

Státní maturity se skládají povinně z češtiny a druhý předmět si studenti mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Zhruba tři čtvrtiny maturantů zvolily angličtinu a pětina matematiku.

Matematika měla ve srovnání s angličtinou v posledních letech vždy vyšší neúspěšnost. Letos u testu propadlo 17,5 procenta studentů. Loni ho nezvládlo 15,5 procenta maturantů, což byl ale o 6,3 procentního bodu lepší výsledek než o rok dříve. Předtím se neúspěšnost šest let držela mezi zhruba 20 procenty a 23,5 procenta. Neúspěšnost u testu z češtiny vzrostla z loňských 10,2 procenta na aktuálních 14,1 procenta.

Meziročně větší podíl maturantů propadl i z angličtiny. Zatímco letos jich zkoušku nezvládlo 4,9 procenta, loni to bylo o 1,3 procentního bodu méně. Neúspěšnost se proti loňsku zvýšila i u němčiny, ruštiny a španělštiny. V testu z francouzštiny si žáci naopak polepšili.

Součástí státní maturity jsou vedle testů rovněž ústní zkoušky, které se na některých školách ještě konají. Slohy z jazyků letos kvůli situaci kolem koronaviru ministerstvo zrušilo.

Podíl prvomaturantů u maturitních didaktických testů (v procentech):

Čistá neúspěšnost Neúčast 2013 10,5 9,9 2014 12,7 10,9 2015 15,2 11,1 2016 15,4 10,5 2017 16,1 10,0 2018 17,0 9,1 2019 14,1 8,2 2020 17,7 1,6

Zdroj: Cermat