Z Mariupolu vyplula první zahraniční loď od začátku ruské invaze, tvrdí Ankara

Ankara/Mariupol (Ukrajina) - Z ukrajinského přístavu Mariupol vyplula první zahraniční loď od začátku ruské invaze. Oznámilo to dnes turecké ministerstvo obrany po dalším kole jednání mezi Moskvou a Ankarou o přepravě obilí z ukrajinských přístavů, uvedla agentura Reuters. Na stejné téma jednali na začátku tohoto měsíce šéfové ruské a turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu a Sergej Lavrov. V obou případech se rozhovory uskutečnily bez ukrajinských zástupců.

Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že z přístavu v Mariupolu, který okupuje ruská armáda, dnes vyplula turecká nákladní loď Azov Concord. Jedná se o první zahraniční loď, která od začátku ruské invaze opustila přístav ve městě, které těžce poškodily boje. Podle ruských médií byla loď prázdná a měla ruskou posádku.

Ministerstvo poukázalo na to, že loď dostala povolení odplout poté, co v úterý v Moskvě jednaly ruská a turecká vojenská delegace o spuštění námořních koridorů, jež mají umožnit vývoz ukrajinského obilí. Podle Ankary byla jednání "pozitivní a konstruktivní". Podle tureckého ministerstva ukázala vůli vést dialog o lodní přepravě obilí s Ukrajinou a OSN. Rozhovory by mohly začít v Istanbulu v příštích týdnech, uvedl resort.

O vývozu ukrajinského obilí jednali na začátku měsíce šéfové turecké a ruské diplomacie Çavuşoglu a Lavrov. Dohodu ztěžuje například otázka odminování ukrajinských přístavů, protože se Kyjev obává, že by to mohla Moskva využít k útoku, či požadavek Moskvy na zrušení sankcí na export jejích potravinových komodit či hnojiv. Jednání na toto téma mezi Ruskem a Tureckem, které je členem NATO, se uskutečnila bez účasti ukrajinských představitelů.

Na dohodu, jež by umožnila vývoz ukrajinského obilí, apeluje OSN. Podle jejích orgánů zablokování exportu může zhoršit zásobování potravinami v některých chudých zemích, například na Blízkém východě či v Africe.