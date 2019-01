Praha - Z prosincové loupeže a vraždy čerpadlářky na benzinové pumpě v Nelahozevsi na Mělnicku jsou podezřelí dva muži ve věku 26 a 32 let. Policie oba zadržela v pondělí a podala návrh na vazbu. Starší je stíhaný za vraždu, hrozí mu až výjimečný trest, druhý muž je stíhaný pro loupež, v případě prokázání viny mu hrozí deset let vězení. Při přepadení odnesli asi 10.000 korun v hotovosti a cigarety za zhruba 3000 korun. Novinářům to řekl Aleš Pavlík z krajského policejního ředitelství.

Policisté k případu, který se stal 3. prosince, prověřovali přes 300 poznatků. "Jeden ze zadržených je vícekrát trestaný, oba mají kriminální minulost," dodal Pavlík. Připomněl, že policisté pracovali i s verzí, že jedním z pachatelů je žena, a to kvůli jeho zvláštnímu způsobu chůze, který zachytily kamery. "Dalším šetřením, vyhodnocováním stop a tak podobně jsme tuto verzi vyloučili a dále jsme vyfiltrovali poznatky ... že pachatelem je muž a spolupachatelem je také muž," dodal.