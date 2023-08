Z lokality u Markvartic odstranili zbytky vyhlídky, ze které spadly děti

Markvartice (Děčínsko) - Z lokality u Markvartic na Děčínsku odstranili zbytky dřevěné vyhlídky, ze které počátkem srpna spadlo osm dětí. Z konstrukce zůstaly na místě jen kovové patky, do nichž byla ukotvená. V nejbližších týdnech by mělo z místa zmizet také ohniště, aby to lidem nezavdávalo tam zůstávat a dělat si ohně, řekl dnes ČTK místostarosta Libor Kunte (Místní hnutí za harmonický rozvoj). O dalším osudu lokality chce obec rozhodnout až po skončení vyšetřování.

Z vyhlídkové věže spadlo 3. srpna osm dětí a praktikant. Zranění skončili v nemocnici, po týdnu je lékaři všechny propustili. Policie událost prošetřuje jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Kriminalisté pokračují ve vyšetřování, vyslýchají svědky. "Policie zadala zpracování znaleckých posudků k případu," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Na vyhlídkovou plošinu mohly podle návštěvního řádu maximálně čtyři osoby, v den neštěstí jich tam bylo ale podstatně víc a podlaha nevydržela. Pád dětí není podle zástupců obce jediným důvodem k odstranění vyhlídkové věže, rizikové bylo toto místo i kvůli možnému vzniku požáru od otevřeného ohně. Zastupitelé se proto se zástupci Spolku Triangl dohodli na tom, že odstraní i ohniště. "Nejdéle do 23. září, kdy tam bude mít Klub českých turistů akci," řekl místostarosta.

Zastupitelé se v úterý se zástupci spolku dohodli na zakonzervování vyhlídky. "Bude tam nějaké posezení a v budoucnu tam zůstane nějaký stůl, u kterého si lidé budou moci dát svačinu," řekl Kunte. Na svém místě podle něj zůstane i přístřešek, aby se turisté měli v případě nepříznivého počasí kde schovat. "To ohniště tam znovu uděláme až ve chvíli, kdy tam bude příjezdová cesta pro hasiče, to tam momentálně není," dodal markvartický místostarosta.