Z Linetu vyjely první vozy s lůžky pro nemocnici v Letňanech

Želevčice (Kladensko) - Ze želevčické společnosti Linet dnes brzy ráno vyjely první vozy s vybavením pro polní nemocnici v Letňanech, kterou stát buduje jako záložní zařízení pro pacienty s koronavirem. Kamiony vezou zdravotnická lůžka a příslušenství. Dnes má být do Letňan doručeno celkem dvě stě lůžek, podle pracovníka expedice se jich do jednoho kamionu vejde 50, řekl na místě ČTK.

Dopravu zajišťují dva vozy, jeden vozí zdravotnické postele, druhý jejich příslušenství. Mezi Prahou a Želevčicemi na Kladensku se budou opakovaně točit. Dalších 200 lůžek má být podle pracovníka do Letňan dodáno ve čtvrtek a v pátek stovka.

Linet a vláda uzavřely v pondělí smlouvu o dodání 1618 zdravotnických lůžek. Kromě letňanské polní nemocnice lůžka zamíří do Správy státních hmotných rezerv. Dodávka by měla být kompletní zhruba do měsíce.

"Standardní zakázky zaplnily naši výrobu s přehledem do konce roku. Okamžitě jsme zahájili jednání s našimi zákazníky, abychom mohli českou poptávku upřednostnit. Věříme, že se u nich setkáme s pochopením," uvedl v úterý ředitel Linetu Tomáš Kolář.

Nemocnice v Letňanech by měla sloužit pacientům na doléčení, spuštěna má být v okamžiku, když dojdou kapacity v klasických nemocnicích. K dispozici v ní bude 500 lůžek, pro intenzivní péči bude vybaveno pouze deset z nich. Podle zdravotníků je hospitalizováno nemálo seniorů, kteří jsou již vyléčeni, na koronavirus jsou ale stále pozitivní a potřebují péči. Například do domovů důchodců se ale ještě kvůli obavám z nakažení dalších obyvatel nemohou vrátit.