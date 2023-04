Z Libanonu bylo na Izrael odpáleno přes 30 raket, většina byla sestřelena

Jeruzalém - Z jižního Libanonu bylo dnes na severní Izrael odpáleno 34 raket, 25 z nich sestřelila izraelská protivzdušná obrana a nejméně pět jich dopadlo na izraelské území. S odkazem na prohlášení izraelské armády o tom informuje zpravodajský web The Times of Israel (TOI). Mohlo by se podle něj jednat o největší útok na Izrael z Libanonu od ozbrojeného konfliktu z roku 2006. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný bezpečnostní zdroj uvedla, že podle armády mohlo jít o útok palestinských skupin. Okolnosti incidentu se ovšem vyšetřují.

Klinika v Nahariji informovala, že pečuje o dva lehce zraněné muže ve věku 26 a 19 let, které při raketovém útoku zasáhly střepiny.

Zdroj blízký libanonskému šíitskému militantnímu hnutí Hizballáh uvedl, že tato skupina dnešní raketové útoky na svědomí nemá. TOI ale píše, že by Íránem podporovaná skupina musela podobný útok z Libanonu přinejmenším tiše schvalovat, jelikož má velký vliv na jihu země.

Izraelský ministr zahraničí Eli Kohen vyzval světové lídry, aby dnešní útoky na Izrael odsoudili. "První den svátku pesach. Zatímco sedíme u svátečního stolu s rodinou a přáteli, Izrael čelí raketám z jihu i severu. To není náhoda. Nikdo by nás neměl zkoušet, přijmeme všechna nezbytná opatření na obranu naší země a našeho lidu," uvedl na twitteru.

Mírová mise OSN v Libanonu (UNFIL) dnešní raketové útoky na severní Izrael označila za "mimořádně závažné".

Izraelský bezpečnostní kabinet bude dnes večer zasedat po téměř dvou měsících, píše TOI.

Dnes brzy ráno palestinští radikálové z Pásma Gazy opět odpálili rakety na jih Izraele. Podle izraelské armády jich bylo sedm a všechny explodovaly ještě ve vzduchu.

Napětí mezi Palestinci a izraelskými úřady zesílilo po středečních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci u mešity Al-Aksá na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Policie v noci na středu pronikla do mešity a následně pozatýkala na 350 osob. Při zásahu bylo zraněno nejméně 12 Palestinců. Další zásah policie provedla v noci na dnešek, podle Červeného půlměsíce utrpělo zranění dalších šest Palestinců.