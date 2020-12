Z Ledecké dělá podle fyzioterapeuta fenomén její vášeň pro pohyb

Praha - Michal Lešák si dnes po náročných dnech užíval vzácné chvilky s rok a půl starou dcerou Viktorií. Fyzioterapeut z Liberce patří k důležitým postavám okolo Ester Ledecké, která v uplynulých osmi dnech vyhrála ve Světovém poháru na snowboardu a poté přes zdravotní problém i na sjezdovkách.

Po obou triumfech Ledecká neopomenula vyzdvihnout zásluhy svého týmu a Méďu, jak Lešákovi říká, zmiňovala mezi prvními. "Pro mě to je největší odměna za práci a za čas, který jsem od rodiny. Každý úspěch mi dokazuje, že dělám správnou věc a pracovně se všechno daří," řekl Lešák v telefonickém rozhovoru ČTK.

Z Ledecké je zimní královna, nad kterou žasne celý svět. Poprvé šokovala zlatými medailemi na prkně i na lyžích na olympiádě v Pchjongčchangu 2018. Nyní podobný kousek, výhry v obou disciplínách během týdne, zopakovala v seriálu SP.

Lešák nastoupil k Ledecké po hrách v Koreji, je s ní skoro denně a má jasno, proč je fenoménem. "Zbožňuje pohyb. Nekonečná radost z pohybu jí pomáhá překonávat obtíže spojené s kombinací těch dvou sportů," vysvětlil.

Za druhý důvod nevídaně úspěšné kombinace lyží a snowboardu na vrcholné úrovni označil talent, s kterým jde ruku v ruce píle. "Ona je neskutečný dříč. Neodpustí si sebemenší cvik při rozcvičce kdekoliv, který by ani nepotřebovala. Ale když cítí, že se tím může oproti soupeřkám zlepšit, tak do toho jde," uvedl Lešák.

Poslední týden patřil mezi nejnáročnější za jeho působení u Ledecké. "Bylo to jak na horské dráze," popsal devětadvacetiletý Lešák. Předminulou neděli Ledecká vyhrála paralelní obří slalom na snowboardu v italské Cortině d'Ampezzo. Pak léčila zdravotní problém a v neděli vyhrála superobří slalom na lyžích ve Val d'Isere.

Zdravotní komplikaci nechtěl specifikovat. Faktem je, že se Ledecké určité problémy vracejí. "Teď to přišlo nečekaně kvůli logistickým změnám, na které musíme reagovat," řekl Lešák. Ledecké hrozilo, že by ve Francii nemusela jet. "Stalo se to v pondělí, udělali jsme preventivní opatření, aby se to zlepšilo, ale do večera se to zhoršilo," popisoval Lešák.

V úterý ráno ještě v Itálii udělal jednu terapii a po přeletu vrtulníkem do Francie v poledne druhou. "Začalo se to zlepšovat, ale první oficiální trénink měla ve středu původně vynechat. Po prohlídce se rozhodla, že to vyzkouší," řekl Lešák. Ledecká v prvním tréninku sjezdu dojela až na 44. místě. "Ale v rámci toho, co se dělo, tak v tomto světle to byl úžasný výkon," řekl Lešák.

Nervozita z nejistoty sedla na celý realizační tým. Důležité ale bylo nedat neklid najevo. "Přesně tak. Nejlepší je se snažit ji motivovat dál. Někdy to je těžké, ale musí to být, protože hlava sportovce dokáže udělat velké výkyvy," přikývl.

To se povedlo. Ledecká už se jenom zlepšovala. V druhém tréninku skončila pátá, v prvním sjezdu šestá, ve druhém sedmá a na závěr ovládla superobří slalom. "Bylo to krásné předvánoční zakončení a velká odměna pro celý tým," řekl Lešák.

S Ledeckou na závodech a trénincích pracuje skoro pořád. I dovolenou letos trávil částečně pracovně, přijel totiž s rodinou za Ledeckou do Řecka. "Při závodech s ní dělám ráno rozcvičky, potom pomáhám trenérům na kopci a hlavní díl mé práce přijde odpoledne, kdy děláme fyzioterapii, regeneraci nebo lehký kondiční trénink."

Všechny důležité věci vozí v tranzitu. "To auto je malá terapie a tělocvična dohromady," smál se. Vypočítal, že je v něm naskládáno lehátko, rotoped, různé sady gum, nástrojů a přístrojů. "Tři tašky, moje osobní věci a auto je plné."

Ve volných chvílích v současnosti nejraději spěchá domů za manželkou a dcerou. Ale rád i lyžuje. "A díky Tomáši Bankovi (sjezdařskému trenérovi Ledecké) jsem začal hrát golf a baví mě," prozradil Lešák. Muž označovaný za pohodáře se ale taky umí naštvat. "Za dlouhou dobu ano. Jsem taky tak trochu perfekcionista, a když se mi něčeho nedaří dosáhnout, tak jsem naštvaný. Vadí mi nedokonalost," uvedl.

Fyzioterapii vystudoval v Česku a na Slovensku, pracovat začal v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Poté odešli s manželkou Barborou zkusit práci v zahraničí a vybrali si Rakousko, kde dělal v malé ambulanci u Salcburku.

K Ledecké se dostal díky šéflékaři olympijského týmu Jiřímu Neumannovi, kterého znal z olympijského festivalu mládeže. "Zavolal mi, jestli bych neměl zájem o práci s Ester. Po dvou setkání se Ester rozhodla, že to se mnou podstoupí, a zatím nám to drží třetí sezonu a je to úžasná spolupráce," pochvaloval si Lešák.