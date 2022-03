Z Kongresového centra se centrum pro uprchlíky odstěhuje do 14. dubna

Praha - Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky se nejpozději do 14. dubna přestěhuje z Kongresového centra Praha (KCP) do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Praha rovněž navýší příspěvek státu 250 korun na ubytování ukrajinských uprchlíků o 140 korun. Novinářům to dnes po jednání magistrátního krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Důvodem stěhování centra z Nuslí jsou již nasmlouvané akce, které KCP má včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Budovu ve Vysočanech městu zapůjčí zdarma developerská společnost Central Group, která zaplatí výdaje na energie.

Pražské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v pondělí odbavilo 1937 lidí, zhruba o tisíc méně než před týdnem. Od začátku ruské invaze proti sousední zemi evidovalo centrum skoro 51.000 uprchlíků, nejvíce ze všech krajů. Centrum slouží pro Prahu a Středočeský kraj.