Z kádru hokejistů vypadl Zámorský, Červenka, Jiříček a Horák netrénovali

Brno - Plzeňský obránce Petr Zámorský vypadl z české hokejové reprezentace v přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere. Kouč Kari Jalonen zúžil kádr po čtvrtečním vítězství 6:0 nad Rakouskem v utkání Euro Hockey Challenge. Po zraněních z vídeňského zápasu dnes v Brně netrénovali kapitán Roman Červenka a bek David Jiříček. Chyběl také útočník Roman Horák, který už při čtvrtečním rozbruslení v Brně utrpěl ránu na noze po nešťastném zásahu bruslí.

Červenka musel s tržnou ránou na nose a poraněnými zuby odstoupit ze hry osm sekund před koncem druhé třetiny poté, co ho za rakouskou brankou narazil zezadu na hrazení obránce Thimo Nickl. Zkušený útočník upadl obličejem na hranu mantinelu. "Červenka má potíže se zuby, musí jít k zubaři a nebude zítra hrát, ale zkusí si zatrénovat s celoobličejovým krytem," řekl novinářům po dnešním tréninku Jalonen.

Bek Columbusu Jiříček odehrál ve Vídni jen jednu třetinu, než jej vyřadily problémy s bokem. "U Jiříčka to bude den po dni. Zítra zkusí jít na led, ale nebude hrát. Uvidíme, jak se bude cítit. Pokud bude vše pořádku, měl by pokračovat v přípravě," uvedl Jalonen.

Sparťanský útočník Horák tým opustil kvůli vyšetření. "Horák dostal ve čtvrtek ráno bruslí do kolena a nyní je v Praze na magnetické rezonanci, aby se zjistilo, jestli je všechno v pořádku. Včerejšek byl pro nás trochu nešťastný, tři zranění v jeden den. Doufejme, že budou všichni do příštího týdne v pořádku," prohlásil Jalonen.

Zámorský už se s týmem v Brně nepřipravoval stejně jako jeho klubový spoluhráč, gólman Dominik Pavlát, který byl s reprezentací v tréninku do dnešního avizovaného příjezdu Karla Vejmelky z Arizony. Ve Vídni ještě Pavlát na střídačce kryl záda Marku Langhamerovi.

"Petru Zámorskému a Dominiku Pavlátovi bych chtěl za celý realizační tým poděkovat za odvedenou práci v průběhu uplynulých tří přípravných kempů. Vzhledem k tomu, že se k nám připojil jeden obránce a jeden brankář, bylo ale jasné, že bude muset náš kemp někdo také opustit," řekl Jalonen.

Do týmu se dnes zařadil také bek Ronald Knot z farmy Arizony Tucsonu z AHL. Vejmelka a Knot ještě do sobotního duelu s Rakouskem v Brně nezasáhnou. Nastoupí až na Českých hrách také v Brně, před kterými se do týmu zapojí také útočník Dominik Kubalík z Detroitu.

Ve finské lize skončila sezona ve čtvrtek po porážce ve finále s Tapparou Tampere útočníkovi Lukáši Jaškovi z Pelicans Lahti, jehož zařazení do přípravy Jalonen se svými asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem zvažuje. "Budu volat kouči Pelicans, jaký je jeho názor. Ale zkoušíme tuto možnost," dodal Jalonen.