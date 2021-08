Z Kábulu odstartovalo první letadlo s evakuovanými Čechy a spolupracovníky

Praha/Kábul - Z Kábulu do Prahy v neděli krátce po 23:00 odstartovalo první české vojenské letadlo se 46 Čechy a místními spolupracovníky s rodinami. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Bližší informace do skončení záchranné akce nechce zveřejňovat. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) poznamenal, že vzhledem k bezpečnostní situaci považuje za zázrak, že se vojenskému airbusu podařilo odstartovat.

"Z Kábulu do Prahy právě odstartovalo první letadlo naší armády, které má na palubě 46 Čechů a místních spolupracovníků včetně rodin," napsal Babiš několik minut po 23:00 na twitter. V příspěvku poděkoval ministru zahraničí Jakubu Kulhánkovi (ČSSD) a české armádě. "Omlouvám se, že nejsme konkrétnější. Až do skončení záchranné akce nebudeme poskytovat žádné podrobné informace," dodal. Více chce zveřejnit poté, co budou všichni v bezpečí.

Start na twitteru potvrdil i Hamáček, který se připojil k poděkování Kulhánkovi a vojákům. Ministerstvo vnitra je podle něj připraveno vyřídit po příletu pro afghánské spolupracovníky českého státu veškeré náležitosti. "Vzhledem k tomu, jak rapidně se zhoršuje situace na KAIA (kábulské mezinárodní letiště), pokládám za zázrak, že se našemu A319 podařilo odstartovat," dodal.

Kulhánek poznamenal, že záchranná akce bude pokračovat. "Obrovský dík velvyslanci (Jiřímu) Balounovi a spoustě lidem na ministerstvu zahraničí a Armády ČR, kteří na tom makají," napsal.

Kolik evakuačních letů je v plánu, zástupci státu neuvedli. Podle informací předsedy zahraničního výboru Sněmovny Ondřeje Veselého (ČSSD) se záchranná operace týká necelé stovky lidí. Česká republika z Afghánistánu evakuuje dva diplomaty včetně velvyslance Balouna, jednotku Vojenské policie KAMBA, místní spolupracovníky české ambasády a tlumočníky, kteří pomáhali české armádě.

V posledních dnech je vláda terčem kritiky za pomalou reakci. Kritici také poukazují na to, že pomoc se netýká všech afghánských tlumočníků. Zástupci vlády kritiku odmítají.

K evakuaci svých diplomatů a spolupracovníků přistoupili i další země poté, co se v Afghánistánu rapidně zhoršila situace a islamistické hnutí Tálibán prakticky ovládlo celou zemi včetně Kábulu.