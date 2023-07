Z jihovýchodu Rhodosu evakuovali kvůli lesním požárům přes 20.000 lidí

Atény - V Řecku se odehrála podle místní policie dosud největší evakuační operace, způsobily ji lesní požáry, které začátkem týdne vypukly na ostrově Rhodos a v sobotu dopoledne se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě. Turistické lokality Kiotari či Lardos zavalil hustý dým. Podle místních médií bylo evakuováno na 20.000 lidí, podle AFP na 30.000. Několik lidí bylo ošetřeno v nemocnicích, například kvůli zlomenině nohy.

Evakuace, která se dotkla i stovek českých turistů, byla v řadě případů překotná. Podle českého ministerstva zahraničí se v souvislosti s požárem nikdo z českých turistů nezranil. Některé české cestovní kanceláře i německá TUI, která je jednou z největších na světě, pozastavily zájezdy na Rhodos do postižených oblastí. Nabízejí bezplatné storno či náhradní destinace.

Podle odhadů českého ministerstva zahraničí je na Rhodosu nyní 4000 až 5000 českých turistů, velké části se ale krizová situace netýká, protože jsou v zatím bezpečné oblasti na severu ostrova. Právě tam leží i mezinárodní letiště. Ani Letiště Praha zatím lety neruší. Podle Černínského paláce v tomto okamžiku není potřeba posílat letecký speciál pro Čechy, kteří byli kvůli požárům evakuováni z turistických letovisek. Klienty CK Fischer a Exim Tours, kteří uvázli v požárem zasažených oblastech, dopraví do ČR repatriační let společnosti Smartwings. Tento český letecký dopravce dnes vypraví i speciální let z Rhodosu do Bratislavy, který si objednaly slovenské cestovní kanceláře pro své klienty.

Většina z evakuovaných místních a turistů se do bezpečí dostala po silnici, několik tisíc jich z pláží odvezly desítky lodí, pobřežní stráže i soukromníků. Mnozí ale popsali, že museli jít kilometry pěšky. Začátek evakuace byl tak překotný, že někteří si nestihli ani zabalit věci a hotel opustili i bez osobních dokladů. Mnozí turisté popsali evakuaci jako chaotickou. Místní úřady pro zasažené uvolnily školy, sportovní halu či trajekty, někteří se dostali do náhradních hotelů, kde část z nich strávila noc na zemi.

Mluvčí řeckých hasičů Jannis Artopoios se v rozhovoru s BBC za "chaos" omluvil a zásah proti požáru popsal jako nejsložitější, jakému kdy útvar čelil. Místním hasičům v boji s plameny pomáhají zahraniční posily, o víkendu dorazily mimo jiné týmy ze Slovenska a Rumunska. Slovenští hasiči na facebooku situaci popsali jako extrémně složitou. Řecko zažívá vlnu extrémních veder, teploty se už týden pohybují kolem 40 stupňů, dnes se čeká až 45 stupňů.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský dnes ráno situaci označil za komplikovanou. Dodal, že elektrické i mobilní sítě na Rhodosu mají výpadky. Problém je také s dopravou po samotném ostrově, chybí taxíky a autobusy částí území neprojedou. Konzulární úřad eviduje desítky případů českých turistů, kteří přišli o cestovní doklady. Někteří museli hotely či penziony opustit velmi rychle, někteří se evakuovali rovnou z pláží. Řecká policie by měla v takových případech vydat potvrzení o ztrátě dokladů, s kterým budou lidé moci odcestovat, řekl ČTK Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV).

Turisté na Rhodosu se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769. Rovněž řecké úřady zřídily zvláštní krizové telefonní linky, na které se mohou obracet zahraniční turisti. Turistům, kteří mají zaplacený zájezd a mají na ostrov v blízké době odletět, doporučuje české MZV, aby se zaregistrovali do databáze Drozd. Úřad se pak s nimi může v případě potíží lépe spojit. České ministerstvo zahraničí vysílá do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat českým turistům. Dva důstojníky pošlou také hasiči.

Německá TUI zatím zrušila všechny odlety na Rhodos do úterý 25. července včetně. Zákazníci, kteří jsou momentálně na Rhodosu, se vrátí domů původně naplánovaným letem. Na ostrově má TUI na 40.000 klientů, z nichž skoro 8000 se kvůli požáru muselo evakuovat. Nízkonákladová aerolinka Jet2 na twitteru uvedla, že zrušila všech pět odletů na Rhodos naplánovaných na dnešek. "Ta letadla na Rhodos pošleme bez zákazníků na palubě, abychom mohli dopravit klienty zpět do Spojeného království," citovala z prohlášení Jet2 agentura Reuters.