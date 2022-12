Z jihlavské zoo utekla před několika dny samice rysa ostrovida, nebezpečná není

Jihlava - Z jihlavské zoologické zahrady utekla před několika dny samice rysa ostrovida. Překonala oplocení, když šplhala vysoko do stromů. Naposledy ji v Jihlavě viděli v úterý, už může být ale i mimo město. Je to plaché zvíře, které není nebezpečné, pokud ho ale někdo uvidí, měl by kontaktovat zoologickou zahradu. ČTK to dnes řekla zástupkyně ředitele zahrady Pavla Jarošová.

Samice podle ní utekla 22. prosince. Zahrada informovala městskou policii, útulek i hasiče. "Samice vylezla přes stromy až tolik vysoko, s čímž nikdo nepočítal. Dostala se ven nedopatřením, snažila se slézt do výběhu, ale odbočila na špatný strom a dostala se za plot," řekla Jarošová.

Pokud někdo rysa uvidí, může kontaktovat zoologické oddělení zahrady na telefonním čísle 737266421. "Není to nebezpečné zvíře, že by zaútočilo. Je to plaché zvíře, které se víceméně schovává. Rys ostrovid nemá problémy s podmínkami, které v naší přírodě jsou, žijí u nás ve volné přírodě, " řekla Jarošová.

Jihlavská zoologická zahrada má v chovu dvě samice rysa. Utekla mladší z nich, které jsou čtyři roky a v Jihlavě se narodila. Na útěk zvířete upozornil Český rozhlas, podle kterého se objevilo na sídlišti Březinky.