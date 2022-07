Z jihlavské zoo dnes utekly tři zebry, podle ředitele jsou na území města

Jihlava - Z jihlavské zoologické zahrady dnes dopoledne utekly tři zebry, podle ředitele Jana Vašáka to zřejmě způsobila chyba člověka. Zebry jsou podle něj ve městě. Ošetřovatelé se k nim dostali a snaží se je zklidnit sedativy, aby mohli plachá zvířata přepravit zpátky do zoo, dodal ředitel. Podle serveru TN.cz se do pátrání po uprchlých zebrách zapojila i policie.

"Zvířata máme lokalizovaná," řekl Vašák ČTK necelé dvě hodiny po poledni. Klisna s hříbětem byla tou dobou v okolí Motorpalu a hřebec u základní školy v Demlově ulici. "Teď čekáme, jak zabere sedace, jak se nám povede je natlačit případně do bedny nebo do hengru (přepravníku)," uvedl. Podle informací, které ředitel má, nejsou zebry zraněné. Neví ani o škodách, které by vznikly kvůli útěku zvířat.

Zoologická zahrada v Jihlavě je vyhledávaným výletním místem. V prvním letošním pololetí prošlo jejími branami skoro 150.000 lidí