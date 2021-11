Z Ještědu budou dnes zřejmě odstraňovat vrak spadlé kabiny

Liberec - Z Ještědu v Liberci budou dnes drážní hasiči nejspíš odstraňovat vrak spadlé kabiny lanovky. Je na okraji nejprudší části svahu, několik desítek metrů pod podpěrou lanovky. Ze svahu na cestu se kabinu pokusí hasiči dostat za pomoci vyprošťovacího tanku. ČTK to dnes sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Kabina visuté lanové dráhy spadla zhruba z 30metrové výšky v neděli odpoledne. Pád nepřežil její průvodčí, cestující uvnitř nebyli žádní.

"Včera večer (v pondělí) byl dán souhlas s odklízením spadlé kabiny. Předpokládáme dnes odklízení za aktivní účasti Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Předpokládá se vytažení kabiny nahoru na cestu za pomoci těžké vyprošťování techniky HZS SZ, naložení na valník," uvedl Šťáhlavský. Lanovka bude podle něj poté přepravena do areálu Českých drah v Liberci.

Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od dvou do osmi let, tragickým pádem se zabývají i inspektoři Drážní inspekce. "Šetření na místě skončilo a už tam nepotřebujeme být," řekl dnes ČTK generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Už v pondělí uvedl, že vyšetřování potrvá přes půl roku. České dráhy provoz na lanovce chtějí obnovit až poté, co budou znát přesnou příčinu nehody.

Podle Šťáhlavského první zjištění z místa tragické nehody nasvědčují tomu, že pravděpodobnou bezprostřední příčinou nehody bylo prasknutí tažného lana. Kučera už ale v pondělí uvedl, že jen prasknutí tažného lana by nemělo způsobit pád kabiny lanové dráhy. "Jsou tam mechanismy, které mají nějakým způsobem fungovat, a my musíme zkoumat, proč se ta kabina zřítila," dodal.

Visutá lanovka na Ještěd má dvě kabiny, z nichž každá pojme 35 cestujících. Obě kabiny lanovky se na trasu vydávají souběžně proti sobě. Jedna vyjíždí z horní a druhá ze spodní stanice a míjí se u podpěry, která je zhruba v polovině trati. V kabině směřující dolů byl průvodčí, který zahynul. V opačném směru cestovalo 14 lidí včetně průvodčího, nikomu z nich se nic nestalo. Kabina zůstala viset na nosném laně, neboť se průvodčímu podařilo aktivovat záchrannou brzdu a zastavit tak kabinu, jež po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici.

Kabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí. Je v majetku Českých drah. Na možnost pádu lanovky se složky integrovaného záchranného systému pravidelně připravují, cvičení se konají každoročně. V bezmála 90leté historii lanovky ale nebyl takový zásah nutný.