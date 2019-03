Praha - Fotbalisté pražské Slavie po dnešní ligové remíze 1:1 s Libercem po čtyřech kolech nebodovali naplno a doma v nejvyšší soutěži nevyhráli poprvé od srpna, podle obránce Jana Bořila ale není žádný důvod k nervozitě. Červenobílí vedou tabulku o deset bodů před Plzní, která má k dobru nedělní zápas s Bohemians 1905 a může ztrátu snížit.

"Jedna ztráta bodů nás nerozhodí. Jsme naštvaní, že jsme doma ztratili dva body, chtěli jsme dnes prostě vyhrát. To se nám nepodařilo, ale že bychom to měli nějak zabalit, nebo být nějak nervózní, to určitě ne," řekl Bořil novinářům po utkání 26. ligového kola.

Osmadvacetiletý obránce v 69. minutě otevřel skóre a při 206. ligovém startu dal svůj čtvrtý gól. Předchozí tři zaznamenal vždy proti Příbrami. "Minule jsme hráli v Příbrami, trenér mě nepostavil, dal mi volno, tak jsem si to nechal na dnešek. Zaplaťpánbůh že jsem to trefil, ale je škoda, že nemáme tři body," podotkl Bořil.

Prosadil se povedenou střelou z voleje pod břevno po křížném centru od Josefa Hušbauera. "Zatím je to asi nejhezčí gól kariéry. Já doufám, že se polepším a dám jich víc," smál se Bořil.

"Je to těžké to trefit. Tyhle akce cvičíme hodně. Pepa to tam výborně dal a já se jen soustředil, abych to trefil. Trefil jsem to doprostřed, zaplaťpánbůh že ta střela byla utažená a dal jsem to pod víko," dodal člen širšího kádru reprezentace.

Odmítl, že by se na Slavii podepsala reprezentační přestávka. "To vůbec nehrálo roli. Hráli jsme pořád svoji hru, vytvořili jsme si hodně šancí. Kdybychom to dnes proměnili, skončilo to 5:1. Štěstíčko nám chybělo a je podržel gólman. Zase jsme udělali z brankáře nejlepšího hráče utkání a určitě bude v sestavě kole. Byl to jejich nejlepší hráč," ocenil Bořil libereckého Filipa Nguyena.

Slavii nyní čekají tři pohárové týdny - nejprve MOL Cup a poté čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea. "Těžké budou, ale už to bylo s Genkem, se Sevillou. Teď nás čeká Chelsea, do toho derby. Bude to docela mňamka, ale těšíme se na to. Máme široký kádr, takže se toho nemusíme obávat," dodal Bořil.