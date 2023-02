Z jednacího dne či z jeho části se omluvily čtyři desítky poslanců, i Babiš

Praha - Z dnešního jednacího dne Sněmovny nebo z jeho části se omluvily čtyři desítky poslanců, což bývá o čtvrtcích řádných schůzí obvyklé. Omluvenku poslal na rozdíl od uplynulých dvou dnů také předseda opozičního hnutí ANO a neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš. Neúčast vysvětlil pracovními důvody.

Omluvenku na dnešek či jeho část dodala také desítka členů vlády. Patří k nim premiér Petr Fiala, jenž odletěl na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu, i vicepremiéři Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Vít Rakušan (STAN), kteří uvedli rodinné a osobní důvody.

Neúčast mnoha členů vlády na odpoledních ústních interpelacích rozhořčila zástupkyně ANO. Podle Jany Mračkové Vildumetzové se jich omluvilo na odpoledne 11, což označila za "až jakoby velmi nekorektní a nehorázné vůči poslancům". "Aby většina ministrů chyběla, tak to ty interpelace zrušme," prohlásila Mračková Vildumetzová.

Neúčast ministrů na interpelacích pak neúspěšně navrhovala projednat jako nový bod na plénu předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová, podle níž opozice nemůže uplatňovat svá práva. Poukazovala na to, že koaliční zástupci si stěžují na to, že opoziční poslanci se snaží dostat na schůze svá témata, a odkazují právě na interpelace, na něž ale členové vlády podle Schillerové nechodí. "Považuji to za skandál," dodala.

Babiš se ve Sněmovně před volbou prezidenta příliš neobjevoval. Přítomen byl v úterý a ve střetu, kdy se na veřejnosti ukázal v podstatě poprvé od prohraných voleb. Sněmovní debaty se ale aktivně neúčastnil.

Po prezidentských volbách se objevovaly otázky, zda Babiš poslanecký mandát nesloží. Ve středu po jednání vedení ANO oznámil, že si pozice ve Sněmovně i v čele hnutí ponechá. "Konečně jsem pochopil, jak to funguje," poznamenal Babiš k jednací praxi v dolní komoře. Poslanci jsou podle něho v jednacím sále v době, kdy se hlasuje, jinak jsou v kancelářích. "Je to fajn práce, já si to užívám," řekl Babiš. V minulosti ještě jako člen vlády označil Parlament za "žvanírnu" a rozpravy za zdržování.

Za širšími absencemi poslanců o čtvrtcích zřejmě stojí skutečnost, že většinu těchto jednacích dnů vyplňují pravidelné interpelace na členy vlády. Někteří zákonodárci uvádějí, že jejich podoba není příliš atraktivní.

Poslanci by se měli zabývat novou brannou legislativou

Poslanci by se dnes měli zabývat novou brannou legislativou. Jde o vládní předlohu, která mimo jiné rozšiřuje možnosti dobrovolného zapojení obyvatel do obrany Česka. Jiným návrhem zákona by se stát zavázal ke každoročnímu vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu na obranu. Na programu jednacího dne jsou také pravidelné interpelace na členy vlády.

V současnosti se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Předloha k těmto možnostem zapojení do obrany státu přidává takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem.

Novela upravuje také například odměňování vojáků v aktivní záloze a umožní ministerstvu obrany využívat údaje z informačních systémů veřejné správy k obrannému plánování i mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Zakotví zákonnou úpravu vojenských vlaků s cílem zajistit jim přednostní průjezd po železnici.

Ke zvýšení obranných výdajů na nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu se Česko opakovaně politicky zavázalo v Severoatlantické alianci. Vládní koalice chce slib naplnit nejpozději do roku 2025. Návrh zákona by ale mohl nabýt účinnosti už od července, a vztahoval by se tedy už na státní rozpočet příštího roku. Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu by tak ministerstvu obrany mohly vzrůst v roce 2024 příjmy asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard korun.