Z hutního areálu se Dolní Vítkovice změnily v kulturní a vzdělávací centrum

Ostrava - Obrovskou změnou prošly za poslední dvě desetiletí ostravské Dolní Vítkovice. Před 25 lety zde hutníci vyráběli surové železo, dnes jde o jednu z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v Česku a místo, kde se konají jedny z největších hudebních festivalů v zemi. Národní kulturní památka je i centrem vzdělávání. Tím ale rozvoj kdysi čistě industriální lokality nekončí. Ostravský podnikatel Jan Světlík, který v roce 2003 proměnu Dolních Vítkovic prosadil, má další plány. Ty počítají se vznikem dvou městských čtvrtí. Jedna z nich má být založena na využití obnovitelných zdrojů, především vodíku.

"Před 25 lety tady skončila výroba surového železa, během posledních 20 let místo ní vyrostla vzdělávací, kulturní a společenská čtvrť Ostravy. Za dalších 20 až 30 let přibude Městopark - místo se zelení a všemi funkcemi pro moderní bydlení a pohodlný život. A také vizionářská čtvrť H2 District. Na trvale udržitelných alternativách vystavěný koncept zázemí pro běžný život, podnikání, práci, trávení volného času i výzkum nových technologií," řekl Světlík ČTK.

Projekt Městopark, který je myšlenkou architekta Josefa Pleskota, zatím Vítkovice představily jen ve spojení se záměry města Ostravy na oživení nábřeží řeky Ostravice a území Pod Žofinkou, kde má vyrůst nová část moderní Ostravy. Právě na ni by přirozeně po nábřeží řeky měl navazovat Městopark. Podle Světlíka se lidé dozvědí více 7. prosince při příležitosti oslav 195 let firmy Vítkovice.

Nový rozvoj tak nezvratně zasáhne už do existujících věcí. Bytovou výstavbou přijdou festivaly Colours of Ostrava a Beats for Love o významnou část svého areálu, do kterého každoročně míří desetitisíce návštěvníků. "Toto si uvědomujeme, ale momentálně to není aktuální otázka. Takže se jí ani moc nevěnujeme," řekl ČTK ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf. Dolní Vítkovice patří podle něj k nejkrásnějším festivalovým areálům na světě. "Rád bych budoucnost festivalů tady viděl i nadále, nebo alespoň co nejdéle. Obecně totiž vidím budoucnost Ostravy a kraje ve sportovních a kulturních akcích. Lidé k nám budou jezdit za zajímavými událostmi," míní Rudolf.

Podobně situaci vnímá i mluvčí Colours of Ostrava Jindřich Vaněk. "Víme o tom, není to ovšem otázka nejbližších let. Vnímáme, že se prostor mění a měnit bude. Co přinese budoucnost, uvidíme," poznamenal.

Festivaly se konají v místech, kde kdysi panoval čilý pracovní ruch související s výrobou surového železa. V roce 1996 ale vláda rozhodla o jejím ukončeni. Ve Vítkovicích se 27. září roku 1998 uskutečnil poslední odpich. "Vítkovické vysoké pece po 162 letech nepřetržitého provozu definitivně vychladly. V roce 2002 byla část celku vyhlášena za národní kulturní památku. O rok později se vláda rozhodla společnost Vítkovice a. s. privatizovat s tím, že zodpovědnost za osud památky přenese na nového vlastníka," uvedla mluvčí areálu Eva Kijonková.

Úspěšný privatizační projekt předložila Světlíkova společnost Lahvárna Ostrava, nyní Cylinders Holding. Jeho vizí bylo proměnit památkové chráněný areál v živou součást města. "Vznikl tak unikátní projekt přeměny prostoru po zrušené železárenské výrobě a dnešní spolek Dolní oblast Vítkovice. Světlík pak začal za významného přispění architekta Josefa Pleskota proměnu původně chátrajícího průmyslového areálu na vzdělávací, společenské a kulturní centrum s důrazem na zachování unikátních prvků industriální architektury," doplnila Kijonková.

V té době se názory na budoucí využití různily. Někteří prosazovali úplnou demolici a novou výstavbu. Památkáři zase chtěli využít metodu posledního dne. Tedy zakonzervování železárenského skanzenu. Nakonec zde postupně vzniklo vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Vyhaslá vysoká pec se změnila v Bolt Tower s vyhlídkou a kavárnou, nefunkční plynojem dnes slouží jako multifunkční aula Gong pro 1500 návštěvníků. Původní energetická ústředna historické hutní a strojírenské části ze 30. let minulého století se změnila se změnila v Malý svět techniky. Vznikly i nové stavby jako Svět techniky, který se návštěvníkům otevřel v roce 2014.

Postupně přibývají další objekty, například Národní zemědělské muzeum Ostrava nebo lávka, která areál spojuje s centrem města. Nedaleko stojí i první veřejně přístupná vodíková plnička v Česku.