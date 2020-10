Z Hradce Králové dnes poveze vojenský konvoj vybavení nemocnice

Praha - Z Hradce Králové do Prahy vyrazí dnes v osm hodin ráno vojenský konvoj, který poveze vybavení do budované záložní nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech. Nemocnice má v případě nouze sloužit pacientům s méně závazným průběhem nemoci covid-19. Připravena má být do příští neděle.

Už v neděli dorazila na místo část vojenského týmu a začala akci připravovat. Dnes vyrazí z Hradce vyrazí 29 kusů kolové techniky. Kromě sanitek, autobusu nebo osobních vozů půjde hlavně o 20 kusů kontejnerů. Kolona po dálnici D11 a bude ji provázet Vojenská policie.

Vojáci převezou do Prahy deset intenzivních a 80 standardních lůžek, operační sál, jednotky intenzivní péče, laboratoře a rentgeny, součástí je i deset ventilačních stanic jednotek intenzivní péče. V kontejnerech budou také zdravotnické přístroje, nábytek a další vybavení. Další materiál se bude navážet až do pátku a půjde o vybavení ze Správy státních hmotných rezerv.