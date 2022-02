Z hořícího trajektu plujícího z Řecka do Itálie byly evakuovány stovky lidí

Na trajektu plujícím z Řecka do Itálie vypukl 18. února 2022 požár.

Na trajektu plujícím z Řecka do Itálie vypukl 18. února 2022 požár. ČTK/AP/Lazos Madikos

Atény - Na trajektu plujícím z Řecka do Itálie vypukl dnes brzy ráno požár. Na palubě lodi bylo 288 lidí, z nichž většinu se již podařilo evakuovat, uvedla podle agentury Reuters řecká pobřežní stráž. Úřady zatím nepotvrdily žádné oběti na životech, řecká média však hovoří o nejméně desítce nezvěstných. Co oheň způsobilo, v tuto chvíli není jasné.

Podle sdělení řeckých úřadů, na které se odkazuje agentura AP, se z hořícího trajektu podařilo dopravit do bezpečí více než 280 lidí. Jedna osoba byla převezena do nemocnice poté, co se nadýchala kouře, uvedla agentura ANA.

Řecká média uvedla, že se patrně pohřešuje nejméně deset lidí. Úřady to ale zatím nepotvrdily s odkazem na pokračující záchrannou akci. Podle pobřežní stráže dvě osoby uvázly v podpalubní garáži a záchranné složky se je nyní snaží dostat na vrchní palubu, odkud by je mohly vyzvednout vrtulníkem.

Loď Euroferry Olympia italské rejdařské společnosti Grimaldi Lines mířila z řeckého města Igumenitsa do italského přístavu Brindisi. Hořet začalo v době, kdy se trajekt s kapacitou 560 cestujících nacházel v Jónském moři u pobřeží řeckého ostrova Korfu. Cestovalo na něm 237 pasažérů a 51 členů posádky, píše Reuters.

Loď je v plamenech i několik hodin poté, co byl nad ránem spuštěn poplach. Řecká pobřežní stráž a námořnictvo nasadily do akce šest svých plavidel a jedno další připlulo z Itálie. Právě italská loď podle agentury APA převzala na svou palubu 242 cestujících a vyložila je na Korfu. Zbylé pasažéry dopravily do bezpečí řecké lodi.

"Probudili nás kolem 4:20. Během hodiny jsme opustili loď (...) Zachránila nás posádka, která jednala rychle," popsal televizi Skai TV situaci jeden z cestujících. Video zveřejněné na zpravodajském serveru Proto Thema ukazuje 183 metrů dlouhou loď, která je téměř zcela zachvácená plameny a hustým kouřem. Z reproduktorů zní nouzový signál "mayday".

Jiný svědek řekl italské agentuře ANSA, že hořet začalo v garáži, v níž byly zaparkované stovky aut včetně kamionů. Kapitán podle něj nejdříve nechal shromáždit všechny cestující na jedné palubě a poté nařídil evakuaci. Uvedl také, že na palubě vznikla panika.