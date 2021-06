Z-Group zdražuje ocelové produkty o 40 %, cena šrotu se zvedla o 100 %

Hrádek (Rokycansko) - Česká hutní a železářská skupina Z-Group musí kvůli výrazně dražším vstupům zdražovat své ocelové produkty. Železný šrot zdražil během posledního půl roku o více než 100 procent, současně zdražuje elektrická energie, řekl ČTK Zdeněk Zemek, majitel čtvrté největší ocelářské skupiny v ČR, kam patří závody v Hrádku, Chomutově a ve Veselí nad Moravou. Podle mluvčího Miroslava Slaného už zdražila skupina své produkty v průměru o 40 procent.

Zdražování elektřiny považuje Zemek za bezdůvodné. "Výmluvy na rostoucí cenu elektřiny na zahraniční burze nebo na růst cen emisních povolenek jsou nesmysl. Tento dramatický nárůst vstupních nákladů naši odběratelé, především u bezešvých trubek, neakceptují a dávají přednost nákupu od levnějších asijských výrobců," uvedl.

Podle generálního ředitele hutních podniků Z-Group Vladimíra Saka cena ocelového šrotu vzrostla od listopadu 2020 o více než polovinu a nyní se blíží k 380 eurům za tunu. "Přitom je pro nás hlavní surovinou při výrobě oceli v elektrických obloukových pecích. Nejde ale pouze o cenu šrotu, rostou i ceny slitin a elektrod. Samozřejmě i naše výrobní závody musí reagovat na rostoucí ceny vstupů a zdražovat produkci oceli a trubek," uvedl.

Podle mluvčího rostou ceny oceli v celém světě, nejen v Evropě, ale také v Číně a v USA. "Hlavní příčinou je vysoká poptávka na vnitřním trhu v Číně, která je stimulovaná rozsáhlými investičními projekty, jejichž cílem je nastartovat ekonomický růst země po koronakrizi. Čína vyrábí více než polovinu světové produkce oceli, v poslední době se ale z čistého vývozce stala čistým dovozcem," řekl.

Další příčinou růstu cen oceli je podle Slaného fakt, že během pandemie někteří producenti omezili výrobní kapacity, obchodníci snížili nákupy na sklad a zásoby se snižovaly. Teď se pozastavené výrobní kapacity pomalu rozjíždějí, ale na skladech nejsou zásoby, což žene cenu oceli nahoru.

V reakci na rapidní růst cen šrotu na trhu zvýšily razantně nabízené ceny za staré železo také výkupny druhotných surovin. "Včera (v úterý) jsem v Plzni na Jateční (největší výkupna, dříve sběrna surovin ve městě) dostal za kilogram železa 6,50 koruny. To nepamatuji, to je rekord, před rokem to nebyla ani polovina," řekl důchodce Jiří Blažek z Dýšiny u Plzně. Podle pracovnice firma TSR Czech Republic z Jateční je aktuální výkupní cena kilogramu starého skutečně 6,50 koruny, což už trvá delší dobu, a je víc než dvojnásobná proti loňsku. "Lidé k nám teď hodně jezdí, protože ceny jsou vysoké," uvedla. Tvoří se fronty prodávajících. Po Plzni se mnohem častěji pohybují lidé s kárkami odpadu včetně papíru, jehož výkupní cena se také výrazně zvýšila.