Z fotbalové reprezentace vypadlo pět hráčů, Šilhavý povolal i tři nováčky

Praha - Z nominace české fotbalové reprezentace na tři zářijové zápasy na poslední chvíli vypadlo hned pět hráčů. Brankář Ondřej Kolář a obránci Ondřej Kúdela s Janem Bořilem ze Slavie scházejí kvůli zranění, jejich spoluhráč stoper David Zima a plzeňský zadák Jakub Brabec odcestovali dojednat přestup do zahraničí.

Trenér Jaroslav Šilhavý dodatečně povolal osm hráčů - trojici plánoval doplnit už dříve bez ohledu na zranění. Premiérovou pozvánku si vysloužili plzeňští brankář Jindřich Staněk s obráncem Filipem Kašou a další zadák Tomáš Wiesner ze Sparty. Do mužstva se dostali i stoper Václav Jemelka z Olomouce, defenzivní univerzál sparťan Michal Sáček, záložník Jaromír Zmrhal ze Slovanu Bratislava a útočníci Stanislav Tecl ze Slavie a Martin Doležal z Jablonce. Vedení reprezentace o tom informovalo v tiskové zprávě.

Z dodatečně nominovaných působí jen Zmrhal v zahraničí. "Trenéři jsou přesvědčeni, že si všichni povolaní nominaci zaslouží. Navíc jsme nechtěli vybírat v zahraničí, protože příjezd takových hráčů by trval delší dobu a narušil by covidovou bublinu, kterou jsme počínaje pondělním ránem vytvořili. Cestování letadlem, pohyb na letištích a podobně samozřejmě zvyšuje případné riziko," uvedl manažer reprezentace Libor Sionko.

Zatímco Brabec odcestoval do Soluně dotáhnout přestup z Plzně do Arisu, slávista Zima ze srazu zamířil do Turína. "Chceme podporovat hráče v jejich rozvoji a v jejich kariéře. Potřebujeme, aby hráli v co nejkvalitnějších soutěžích. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přání na odpojení od reprezentace vyhovět," uvedl Sionko. Za normálních okolností by se Zima s Brabcem mohli připojit zpět k reprezentaci, národní tým však dodržuje kvůli koronaviru přísná opatření a návrat hráčů by narušil takzvanou bublinu.

V reprezentačním výběru jsou aktuálně čtyři nováčci. Pětadvacetiletý brankář Staněk a o dva roky starší stoper Kaša doplnili spoluhráče z Plzně Milana Havla, který byl premiérově povolán už při původní nominaci. Novou tváří v národním celku je i čtyřiadvacetiletý sparťanský bek Wiesner. Start zatím nemá na kontě ani jeho klubový spoluhráč Sáček, který však už v nominaci figuroval.

Slávista Kúdela se měl do národního týmu vrátit poté, co si odpykal desetizápasový trest od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě Evropské ligy v Glasgow s Rangers. Čtyřiatřicetiletý stoper si ale v nedělním ligovém utkání v Karviné přivodil zranění podobně jako brankář Kolář, jenž scházel na letním mistrovství Evropy.

Šilhavý pro zářijový sraz postrádá řadu hráčů. Kvůli zraněním či nízké herní praxi scházejí také brankář Jiří Pavlenka, obránci Ondřej Čelůstka, Pavel Kadeřábek a David Hovorka, záložníci Lukášové Masopust a Provod, Petr Ševčík a útočníci Michael Krmenčík s Tomášem Pekhartem. Disciplinární trest si odpyká nejlepší střelec týmu Patrik Schick a kapitán Vladimír Darida ukončil reprezentační kariéru.

Mužstvo se sešlo dnes dopoledne v Praze. Všichni členové absolvovali vstupní testy na koronavirus a až do jejich výsledků zůstali v izolaci na hotelových pokojích. Vpodvečer si tým zatrénoval na Strahově a během úterý se přesune vlakem do Ostravy, kde ve čtvrtek odehraje domácí zápas kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku.

O tři dny později se Češi, které čeká první vystoupení od čtvrtfinálové účasti na letním mistrovství Evropy, představí na hřišti lídra skupiny Belgie a zářijový program uzavřou 8. září přípravným duelem s Ukrajinou v Plzni.

Svěřenci trenéra Šilhavého mají ve světové kvalifikaci po březnových úvodních duelech na kontě čtyři body a v tabulce z druhého místa ztrácejí tři na Belgii. Na šampionát v Kataru v příštím roce postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají případně velkou šanci obsadit jedno z těchto dvou míst.