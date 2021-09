Z fondu obnovy by mělo jít 3,4 mld. na kulturní centra, řekl Zaorálek

Zlín - Na obnovu a výstavbu nových kulturních center by mělo jít z unijního fondu obnovy 3,4 miliardy korun. Novinářům to dnes ve Zlíně řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V rámci mimořádného fondu má ČR nárok na 180 miliard korun. Poté, co ministři financí zemí Evropské unie v pondělí schválili český Národní plán obnovy, by ČR mohla první část z nich získat už v září.

Kulturní centra jsou podle ministra v mnoha městech a obcích ve špatném stavu, případně scházejí zcela. "Oproti minulosti, kdy se v téhle oblasti naprosto paběrkovalo, protože peníze, které se do tohoto problému dávaly, byly v podstatě nicotné, takže s tím nemohl nikdo počítat ani na to nemohl nikdo spoléhat, tak dneska máme 3,4 miliardy. Problém je to administrovat, dohodnout se s kraji, najít systém, jakým to rozdělovat. To, že je po tom hlad, o tom nemám vůbec pochyb," řekl Zaorálek.

Jednání s kraji týkající se rozdělování peněz na kulturní centra podle něj už začala. "Vím, že zájemců je velké množství. My se snažíme to připravit tak, abychom jim mohli dát podrobnější informace," uvedl ministr. Podrobnější informace by podle něj mělo ministerstvo krajům poskytnout na plánované schůzce v polovině října.

Celkem může letos v rámci předfinancování projektů inkasovat Česká republika až 13 procent ze schválených 180 miliard korun, zbytek by měla získat v příštích letech. Podle místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise musí ČR před první řádnou platbou plánovanou na příští rok vyřešit problematiku střetu zájmů.

Pokud však chce Česká republika inkasovat celý svůj podíl z fondu, musí podle Evropské komise lépe ošetřit problematiku možných střetů zájmů vrcholných politiků. Ten se podle letos zveřejněných závěrů auditu Evropské komise týká premiéra Andreje Babiše (ANO), který to ale dlouhodobě odmítá. Po schválení plánu členskými státy zbývá ČR podepsat úvěrovou smlouvu s komisí, která poté převede první prostředky.