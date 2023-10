Z Floridy odstartovaly první prototypy družic Amazonu

Washington - Z kosmodromu na Floridě dnes večer odstartovaly první prototypy družic pro plánový projekt Kuiper americké společnosti Amazon, který má poskytovat internetové připojení po celém světě. Na oběžnou dráhu v rámci projektu brzy zamíří tisíce dalších satelitů, čímž chce Amazon konkurovat podobné službě Starlink firmy SpaceX, píše agentura Reuters.

Raketa Atlas 5, za kterou stojí skupina United Launch Alliance společností Boeing a Lockheed Martin, dnes odstartovala krátce po 20:00 SELČ z floridského mysu Canaveral. Do vesmíru vynesla dvě testovací družice.

"Je to poprvé, co Amazon dostane družice do vesmíru," řekl podle agentury AFP před startem šéf projektu Kuiper Rajeev Badyal. "Ať už mise dopadne jakkoliv, hodně nás to naučí," dodal.

Amazon, gigant v oblasti internetového prodeje založený americkým miliardářem Jeffem Bezosem, plánuje v následujících šesti letech umístit na oběžnou dráhu na 3200 satelitů. První funkční družice chce firma vyslat začátkem následujícího roku a doufá, že první testovací provoz pro klienty spustí do jeho konce.

Soukromý sektor internetového provozu skrze satelity vzkvétá, píše AFP. Momentálně mu dominuje Starlink, projekt miliardáře Elona Muska, který na orbitu vyslal už několik tisíc satelitů a má více než dva miliony zákazníků v 60 zemích světa.