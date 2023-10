Z Egypta do Pásma Gazy projel druhý konvoj s humanitární pomocí

Káhira - Do palestinského Pásma Gazy dnes vjelo přes hraniční přechod Rafáh z Egypta 14 nákladních vozů s humanitární pomocí. Agentuře Reuters to řekla Juliette Toumaová z Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Jednalo se o druhý konvoj s pomocí, který se v posledních dnech do enklávy dostal. Agentury dříve uváděly, že v něm bylo 17 kamionů. První konvoj 20 nákladních vozů byl do Gazy vpuštěn v sobotu. Pásmo Gazy je terčem odvetného izraelského bombardování a blokády po nedávném brutálním útoku radikálního hnutí Hamás na Izrael.

Zástupce generálního tajemníka OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths zprávu o 14 kamionech potvrdil. "Další malý záblesk naděje pro miliony lidí, kteří zoufale potřebují humanitární pomoc. Potřebují však více, mnohem více," uvedl na síti X.

Kamiony byly podle bezpečnostních zdrojů, citovaných odpoledne Reuters, na egyptské straně hraničního přechodu podrobovány kontrole.

Reportér agentury AFP dnes viděl přes přechod v Rafáhu přejíždět také šest cisteren. Představitel terminálu agentuře AFP pod podmínkou anonymity řekl, že cisterny přepravují palivo. Pásmo Gazy je odříznuto od dodávek potravin, vody a elektřiny a palivo naléhavě potřebují mimo jiné tamní nemocnice pro provoz svých generátorů. Činitelé OSN se o cisternách ve svých večerních prohlášeních nezmínili.

První konvoj, který do Gazy zamířil v sobotu, vezl léky, zdravotnický materiál, potraviny a vodu; palivo jeho součástí nebylo.

V Pásmu Gazy se zhoršuje humanitární krize a místní obyvatelé podle humanitárních organizací dodávky pomoci nutně potřebují. Státníci i mezinárodní organizace v posledních dnech žádali, aby přechod zůstal otevřený. Mnozí ale také zdůrazňovali, že pomoc je určena civilistům a nesmí ji zabavit Hamás, který v Gaze vládne.

OSN uvádí, že pro zajištění nejnutnějších potřeb v Pásmu Gazy by byla třeba nejméně stovka kamionů denně. Před propuknutím nynějšího konfliktu přijíždělo do enklávy několik stovek kamionů za den.

Izrael uvalil na Pásmo Gazy totální blokádu poté, co ozbrojenci z Hamásu provedli 7. října krvavý útok na Izrael, při němž zahynulo přes 1400 lidí, a zhruba dvě stovky dalších islamisté unesli. Izrael poté zahájil masivní bombardování Pásma Gazy, které podle místních úřadů připravilo o život přes 4600 lidí a dalších více než 14.000 zranilo.