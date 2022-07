Z Dyje už rybáři vylovili přes 40 tun mrtvých ryb, tuny rybáři zachránili

Bulhary (Břeclavsko) - Z Dyje pod Novomlýnskými nádržemi rybáři s hasiči vylovili v minulých dnech zhruba 40 tun ryb, které uhynuly kvůli nedostatku kyslíku. V úterý vylovili poslední leklé ryby nad jezem v Bulharech, řekl dnes ČTK předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Rakvice Zdeněk Blabla. První úhyn rybáři zaznamenali v polovině minulého týdne, další v neděli ráno.

Leklé ryby lovili rybáři s hasiči i dál po proudu, hasiči pokračují v čištění úseku od Bulhar k Jamborovu jezu před Podivínem. Jsou tam odhadem další desítky tun, které je třeba odklidit kvůli postupujícímu rozkladu ještě dnes, řekl ČTK jednatel pobočného spolku Lednice Luboš Řehák. Ze Zámecké Dyje rybáři v úterý vylovili proti proudu až k Nejdku zhruba 750 kilogramů ryb a dnes by to mohlo být dalších 200 kilogramů. Další tuny ryb se jim podařilo zachránit.

Rozsahem je úhyn už zřejmě větší než ten, jaký rybáři zaznamenali před dvěma lety v Bečvě, do níž unikl z průmyslového provozu kyanid. Tehdy to bylo 40 tun ryb. Před čtyřmi lety uhynulo 100 tun ryb kvůli nedostatku kyslíku v rybníku Nesyt na Břeclavsku. Zatímco u Bulhar i za nimi se nyní udusily ryby od malých až po mnohakilové kusy, v Zámecké Dyji se z drtivé většiny jednalo o ryby do 15 centimetrů. Důvodem nedostatku kyslíku byly přemnožené sinice a také vypouštění vody přes elektrárnu, která není okysličená, tvrdí rybáři.

Zachráněné ryby byly často mnohakilové kusy. "Podle mých zkušeností to nebyly ryby ze Zámecké Dyje, ale takové, které se při jarním tání dostaly z Novomlýnských nádrží do koryta Dyje a teď v zoufalství couvaly před neokysličenou vodou, podplavaly jezy a dostaly se až do Zámecké Dyje. Ze zoufalství se snažily přeskakovat turbínu v zámeckém parku v Maurské vodárně," uvedl Řehák. Rybáři proto rybám cestu přes vodárnu uvolnili, aby se dostaly dále k Janohradu do Staré Dyje, kde už měly dostatek kyslíku. Zároveň zvýšili průtok Zámecké Dyje, což také pomohlo lepšímu okysličení.

Kyslík rybám chyběl kvůli množství sinic ve vodě, které měly ideální podmínky k růstu, tedy horko a nízký průtok. Rybáři však také viní elektrárnu na Novomlýnských nádržích, protože když jde voda přes ni, tak se neokysličuje. V kombinaci se sinicemi tak významně ubyl kyslík. Povodí Moravy odstavilo elektrárnu z provozu definitivně v neděli ráno a dosud její činnost neobnovilo.

Někteří rybáři vnímají elektrárnu jako hlavního viníka, se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny měřili v posledních dnech i obsah kyslíku ve vodě. Nyní by měla být situace po odstavení elektrárny dobrá. Podle Blably určitě část ryb přežila.

Povodí Moravy se hájí, že situace není tak jednoznačnáí. Podle mluvčího Petra Chmelaře konzultovalo s rybáři po prvním úhynu možnost pouštění vody pod segmenty, což jsou zařízení pro zadržení vody v přehradě. "U nich se nacházela masivní vrstva sinic. Od prvního úhynu existovalo riziko, že se do nadjezí v Bulharech dostanou další sinice, které situaci zhorší. Z tohoto důvodu se podle domluvy s Moravským rybářským svazem pouštěla část průtoku přes elektrárnu z nejspodnějších částí nádrže, kde sinice nejsou, a část pod segmenty. Přes uvedené riziko vyplavení dalších sinic po nás rybáři požadovali zvýšení odtoku pod segmenty. Odtok pod nimi jsme dle požadavku zdvojnásobili v sobotu. V neděli na ránem došlo k dalšímu úhynu ryb v nadjezí u Bulhar z důvodu kyslíkového deficitu. Příčinou úhynu byl opět náhlý úbytek kyslíku v nadjezí," uvedl Chmelař. Podle rybářů však mrtvé ryby plavaly už od přehrady.

Povodí Moravy nyní také čelí trestnímu oznámení jednoho z rybářů. Chmelař však uvedl, že manipulace na nádrži a v elektrárně se dělala v souladu s vedením Moravského rybářského svazu, což dnes ČTK potvrdil jeho tajemník Václav Habán.