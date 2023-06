Z dvou procent HDP na obranu chce Rakušan platit i posílení vnitřní bezpečnosti

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) doufá, že rozpočet jeho ministerstva neklesne v příštím roce meziročně o 8,2 miliardy korun, jak s tím počítá schválený předběžný návrh státního rozpočtu na rok 2024. V pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce řekl, že by chtěl na výdaje na vnitřní bezpečnost využít část peněz určených na obranu, kde výdaje příští rok výrazně stoupnou kvůli závazku dávat na ni dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). S ministryní obrany je domluven, dodal.

Ministerstvo vnitra by mělo podle úvodního návrhu rozpočtu hospodařit příští rok s částkou 91,4 miliardy korun, oproti letošnímu plánovanému rozpočtu je to o 8,2 miliardy méně. V roce 2022 měl úřad na výdaje 93,4 miliardy korun. "Je to nějaký rámec, který se ještě bude formovat. Stále ještě doufám, že finální suma bude jiná," řekl Rakušan v ČT. Vyloučil snižování platů policistů či hasičů.

Zajímavou možnost podle něj představuje závazek dávat od příštího roku dvě procenta HDP na obranu. "Už v této chvíli s hasičským sborem a policií procházíme tím, abychom měli notifikaci struktur NATO, že výdaje do obrany jsou částečně i legitimní jako výdaje do vnitřní bezpečnosti. Ať už se to bude týkat nákupu speciální hasební techniky, vybavení pro leteckou službu policie nebo výbavy pro speciální jednotky," řekl.

S ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) jsou na tom podle něj domluvení. "Jsme dohodnuti, že tyto výdaje, pokud budou schváleny NATO, skutečně do vnitřní bezpečnosti jít mohou," řekl. Dokládá to podle něj, že s Černochovou nevede resortní války, ale jsou schopní se shodnout na věcech, které dávají smysl. "Bezpečnost je jen jedna. (Dělení na) vnější a vnitřní bezpečnost je iluze," řekl.