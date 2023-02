Z demisí papežů by se neměla stát móda, řekl František

Řím - Z demisí papežů by se neměla stát móda, papežský úřad je doživotní. V rozhovoru, který dnes zveřejnil deník La Stampa, to řekl papež František. Potvrdil, že krátce před nástupem do funkce podepsal dopis, kde se vzdává úřadu v případě, že by ho nemohl zastávat z vážných zdravotních důvodů. Dodal však, že neví, kde se nyní list nachází.

Debaty o demisi papežů se v katolické církvi pravidelně vrací poté, co se v únoru roku 2013 vzdal úřadu tehdejší papež Benedikt XVI. Stalo se tak poprvé od abdikace Celestýna V. v roce 1294.

Benediktův nástupce František opakovaně řekl, že demisi papeže nelze vyloučit. "Tím ale naprosto nemíním, že by se z demisí papežů měla stát, abych tak řekl, móda," řekl František při nedávné cestě v Africe. "Já to (demisi) nemám zatím na programu. Věřím, že papežské poslání je ad vitam (doživotní)," dodal papež v rozhovoru, jehož autorem je jeho blízký spolupracovník Antonio Spataro.

Papež se také vrátil ke svému předchozímu vyjádření, že krátce před vstupem do úřadu před deseti lety podepsal abdikační dopis, který předal tehdejší vatikánské dvojce, kardinálu Tarcisiovi Bertonemu. "Udělal jsem to pro případ, že bych měl nějaký zdravotní problém, který by mi znemožňoval vykonávat funkci a současně bych nebyl dost při vědomí, abych mohl odstoupit," řekl papež. "Nevím, kde dopis, je," dodal.

Vyjádření, které dnes zveřejnil deník La Stampa, se podle agentury Reuters nese ve výrazně jiném tónu, než ve kterém papež František mluvil o demisi v minulosti. Při návratu z cesty do Kanady loni v červenci papež řekl, že problémy se zdravím a stářím ho vedou k úvahám o zpomalení svého programu nebo odchodu. Ve stejnou dobu řekl mexickým novinářkám, že by odešel, pokud by se stal přítěží, a že by žil v Římě, a nikoliv ve Vatikánu či rodné Argentině.