Z Číny se kvůli koronaviru vrací pět Čechů, vláda řeší zákaz letů

Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem.

Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pětice Čechů evakuovaných z Číny kvůli šíření nového koronaviru se do Česka vrátí v neděli. Běžné přímé lety mezi Čínou a Českem možná vláda v pondělí zakáže. Úřady nyní řeší, jak právně i technicky opatření připravit. Podle Letiště Praha má být od 12. února do 28. března přerušena linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Nově také na všech letištích v Česku ode dneška fungují informační kampaň a cílené kontroly cestujících kvůli koronaviru, které byly dosud jen v Praze. V Česku bylo do čtvrtka testováno na koronavirus 34 vzorků, a žádný nebyl pozitivní.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy, pobývají čtyři Češi. Dva z nich, studenti, požádali o evakuaci. Další dva tamní Češi žijí v Číně dlouhodobě a do Česka se vrátit nemíní. O evakuaci z Číny projevilo zájem celkem pět českých občanů. Do Česka budou dopraveni ve spolupráci s Francií, řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem premiér Andrej Babiš (ANO). Češi dorazí v neděli do Bruselu, odkud je do Prahy přepraví vojenský letoun. Budou pak vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce a stráví dva týdny v karanténě.

Babiš také dál počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou. Pro Čechy, kteří by se mohli dostat do potíží v zahraničí kvůli tomu, že mají rezervované letenky na zrušené spoje, je stát připraven vyslat letoun.

Z Prahy se dosud pravidelně létalo do čtyř čínských měst na 12 spojích týdně. Nově ale bude přerušena linka mezi Prahou a Čcheng-tu. "Poslední zpáteční let na této lince je naplánovaný na sobotu 8. února, ve středu 12. února pak dopravce přiletí do Prahy pouze pro zbývající cestující směřující zpět do Číny. Během aktuálního letového řádu byla linka v provozu dvakrát týdně," uvedla mluvčí ruzyňského letiště Kateřina Pavlíková. Pravidelné linky do Číny už v minulých dnech dočasně přerušily třeba aerolinky British Airways, Air France, Lufthansa i řada dalších. Zájem o lety do Číny podle českých prodejců letenek klesá a roste počet dotazů zákazníků na možnosti změny rezervace letenek či jejich storna.

Kvůli koronaviru byla rovněž dnes rozšířena kampaň na českých letištích, a to v reakci na čtvrteční rozhodnutí Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhlásit globální stav zdravotní nouze. Brněnské letiště oznámilo, že začalo podle pokynů ministerstva zdravotnictví s kampaní pro cestující a posádky letadel. Letáky jsou na všech viditelných místech. Stejně postupuje Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

V Číně, odkud nemoc pochází, se virem podle tamních úřadů nakazilo už téměř 9700 lidí a 213 jich zemřelo. Nemocní jsou hlášeni i z více než 20 dalších zemí. Čínský velvyslanec v Česku Čang Ťien-min požádal podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové o humanitární pomoc. Česko podle ní posoudí, jestli může poskytnout nějaké prostředky osobní ochrany. Správa státních hmotných rezerv ve středu oznámila, že má tisíce roušek, rukavic, ochranných oděvů a brýlí a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou ale primárně určené pro ČR, řekl ČTK šéf správy Pavel Švagr. Ministr zdravotnictví Vojtěch dnes na facebooku uvedl, že distributoři dodají v dalších týdnech na trh 200.000 roušek. Čeští výrobci ochranných pomůcek navyšují kvůli koronaviru výrobu.

V Česku bylo podle Vojtěcha do čtvrtka testováno kvůli podezření na koronavirus 34 vzorků, žádný z nich ale nebyl pozitivní. Aktuálně také není žádný podezřelý případ, na jehož výsledky by se čekalo, uvedl. Přesto se šíření viru v ČR obávají dvě třetiny pracující populace. Nákazy se podle průzkumu agentury Median mezi českými zaměstnanci víc bojí ženy a lidé starší 60 let. Obav z koronaviru zneužívají šiřitelé počítačových virů. Na internetu se totiž začaly objevovat škodlivé soubory, které se vydávají za informace o koronaviru nebo slibují návody, jak se před ním chránit, varoval výrobce antivirového softwaru Kaspersky.

Česko je podle analytika České spořitelny Davida Navrátila na pandemii, podobně jako na případnou recesi, připraveno lépe, než je ve světě obvyklé. Řekl to ČTK s poukazem na studii Světové banky. Dopady středně vážné až vážné pandemie na světovou ekonomiku činí podle studie banky 570 miliard dolarů, což je 0,7 procenta světového HDP. Odhad dopadů na českou ekonomiku je ale jen asi 0,4 procenta HDP, tedy 22 miliard Kč. Pro srovnání v Asii by byly náklady dvě procenta HDP, uvedl Navrátil.