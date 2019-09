Z Churchillova rodiště byl ukraden zlatý záchod

Londýn - Osmnáctikarátový zlatý záchod, jehož hodnota byla vyčíslena na milion liber (26 milionů korun), byl ráno ukraden z Blenheimského paláce nedaleko Oxfordu. V souvislosti s krádeží policie zatkla 66letého podezřelého. Plně funkční zlatý záchod, který byl součástí výstavy italského umělce Maurizia Cattelana, jež byla zahájena ve čtvrtek, ale zatím nalezen nebyl. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Palác je mimo jiné znám jako místo, kde se v roce 1874 narodil pozdější premiér z dob druhé světové války Winston Churchill.

Do paláce, který je sídlem rodu Spencerů-Churchillů a jehož výstavní prostory jsou přístupné veřejnosti, se vloupal gang v 04:50 místního času (05:50 SELČ) a exponát s názvem "Amerika" ukradl. Lupiči krádeží způsobili značné škody a toaletu vytopili, záchod byl totiž plně funkční a jeho odstranění bylo neodborné. Blenheimský palác je nyní veřejnosti uzavřen a policie případ vyšetřuje. Na twitteru palác uvedl, že bude opět veřejnosti otevřen v neděli.

Bratr vévody z Marlborough Edward Spencer-Churchill a zakladatel Blenheimské nadace pro umění Edward Spencer-Churchill v srpnu prohlásil, že se o bezpečnost exponátu nebojí. "Nebude nejjednodušší tu věc ukradnout, " řekl.

Záchod měli možnost využívat i návštěvníci, což bylo pro každého časově limitováno na tři minuty, aby se zabránilo frontám.

"Domníváme se, že pachatelé ke spáchání trestného činu použili alespoň dvě vozidla... Umělecké dílo zatím nebylo nalezeno, ale vedeme důkladné vyšetřování, abychom předvedli viníky před spravedlnost," uvedla policistka Jess Milneová.

Cattelanův záchod se dostával do hledáčku světových médií opakovaně. Loni se o něm psalo díky výměně názorů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kurátorkou Guggenheimova muzea. Trump chtěl jako dekoraci do Bílého domu zapůjčit obraz Vincenta van Gogha, kurátorka Nancy Spectorová, která se o hlavě státu opakovaně vyjadřovala kriticky, místo něj nabídla Cattelanův toaletní výtvor s tím, že by mohl být pro Trumpa zajímavý. Bílý dům ponechal nabídku bez odpovědi.

Také v newyorském muzeu byla mísa k dispozici všem potřebám návštěvníků. Odhaduje se, že ji od roku 2016 použilo na 100.000 lidí, načež velká část z nich umístila žertovná selfie na sociální sítě. Méně nadšení byli patrně uklízeči, kteří dostali za úkol čistit exponát každých 15 minut.