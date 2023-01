Z chovu v Brodu nad Tichou odvezla auta desítky tun mrtvé drůbeže

Brod nad Tichou (Tachovsko)/České Budějovice - Z drůbežárny v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde začala v úterý likvidace nosnic kvůli ptačí chřipce, odvezla už auta do kafilerie desítky tun usmrcené drůbeže. Ve středu to bylo prvních 45 tun, další velkoobjemové i menší kontejnery odjely dnes. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar a ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Richard Bílý. Kvůli ptačí chřipce veterináři rozhodli o postupném utracení všech zhruba 750.000 nosnic, chovaných ve třech halách. Jde až o 1300 tun drůbeže. Utrácet se dnes začalo i ve speciálních kontejnerech. Ptačí chřipka se prokázala i v malochovu drůbeže v Kožlí u Myštic na Strakonicku.

Oxid uhličitý, který se k utracení používá, napustili hasiči a veterináři v úterý odpoledne do jedné poloviny haly číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve. V této sekci bylo kolem 120.000 slepic. Přes noc plyn působil, ve středu se začalo s vyklízením. Odpoledne měla být zaplynována druhá polovina haly, podle Poncara se ale od tohoto postupu upustilo a drůbež se z druhé části vynáší do kontejnerů a v nich následně utrácí. Bílý odhaduje, že během dneška by se mohlo podařit první polovinu haly vyklidit.

"Dnes od rána probíhá vyskladňování utracené drůbeže z haly číslo dva, její první části. Hasiči ještě technicky zprovoznili druhý výstup z haly na druhé straně tak, aby se to urychlilo. Vše probíhá podle plánu. Ještě se zprovoznil druhý způsob utrácení, a to vynášení živé drůbeže z jiné části haly, kde ještě neproběhlo utracení, a utrácí se přímo v kontejneru určeném pro utrácení drůbeže, takže nám to jde trochu rychleji, než se očekávalo," řekl Bílý. Zatím se používá jeden kontejner, kam se vejde asi šest tun drůbeže. Kontejnerů je na místě 14, když se jeden naplní, pokračuje se s dalším.

Poncar ráno uvedl, že na místě dnes pracuje asi 80 profesionálních hasičů a zhruba 40 zaměstnanců firmy. Zpřístupnění druhého vchodu do haly, nasazení většího počtu hasičů a zaměstnanců firmy a zahájení utrácení v kontejnerech podle Bílého práci zrychlilo.

Ke změně taktiky v utrácení drůbeže se veterináři rozhodli kvůli technickým problémům s distribucí oxidu uhličitého do velké třípodlažní haly a s jeho úniky, řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace chovu by měla v Brodu trvat zhruba do 14. ledna. I když hasiči v celé hale utěsnili a zalepili téměř 200 klapek, proudění vzduchu se zcela nepodařilo zabránit. Hasiči i veterináři navíc ČTK už dříve řekli, že chladné počasí není pro distribuci oxidu uhličitého ideální.

Podle Bílého se ale zatím ještě stoprocentně nerozhodlo, zda se slepice v hale číslo tři budou utrácet velkoplošně nebo v kontejnerech. S likvidací nosnic by se v této hale mohlo začít v pátek. "Ještě se musí rozhodnout, jaký bude zvolen způsob, jestli se bude plynovat celá hala nebo jestli se bude drůbež vynášet a utrácet v kontejneru. Hasiči se rozhodnou, až vyhodnotí, jestli je stejně rychlý způsob utrácení v kontejneru, možná se bude pokračovat jen přes kontejnery," uvedl. Nakonec bude utracena drůbež v hale číslo jedna, kde se nákaza objevila jako poslední.

Úhyny nakažených nosnic v halách pokračují, podle Bílého ale nejsou dramaticky vysoké. "Zatím jsou to spíše vyšší stovky kusů než nižší tisíce za celou halu," řekl.

Ve třech halách má být postupně utraceno a následně zlikvidováno v kafilerii až 1300 tun drůbeže. Kapacita nejbližší kafilerie na Klatovsku je maximálně 80 až 100 tun denně. Kromě toho se likvidují i miliony vajec z celého chovu, včetně vajec stažených z distribuce. Odvážejí se do spaloven, likvidovat je má i asanační podnik na Pardubicku a bioplynová stanice. Ve středu to bylo přes šest milionů vajec, denně ale další statisíce přibývají.

MZe: Náhrada za utracení chovu na Tachovsku může být až 220 milionů korun

Ministerstvo zemědělství odhadlo, že náhrada škody za likvidaci velkochovu nosnic na Tachovsku kvůli ptačí chřipce se bude pohybovat mezi 175 až 220 miliony Kč. ČTK to dnes řekl mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Státní veterinární správa (SVS) kvůli nákaze nařídila likvidaci téměř 750.000 kusů drůbeže a několika milionů vajec. Nákaza v areálu společnosti Česká drůbež se potvrdila na konci loňského roku. Jde o největší chov v Česku a postupně se zde zlikviduje více kusů drůbeže než za celý rok 2021, kdy ptačí chřipka doposud ČR zasáhla nejvíce a chovatelé museli vybít 330.000 ptáků.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že pro boj s nákazou je důležité dodržování preventivních opatření jako je přesun chovů do uzavřených objektů a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. Je potřeba také minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva nebo podestýlek trusem volně žijících ptáků. "Zaznamenal jsem některé případy, kdy malí chovatelé porušují mimořádná veterinární opatření. Chtěl bych apelovat na drobnochovatele, aby vydaná opatření dodržovali. Veterináři dobře vědí, co mají dělat," uvedl.

Zemědělci mohou o kompenzace žádat přes formulář na stránkách veterinární správy do osmi týdnů od utracení zvířat.

V malochovu v Kožlí u Myštic na Strakonicku je ptačí chřipka

V malochovu drůbeže v Kožlí u Myštic na Strakonicku se prokázala ptačí chřipka H5N1. Uhynulo 16 zvířat, zbylých 16 dnes veterináři zlikvidují. Je to letošní páté ohnisko ptačí chřipky v Česku. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

"Chovatel oznámil krajské veterinární správě úhyn 16 kusů různých druhů drůbeže z celkového počtu 32. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření. To následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1," uvedl Majer. Okolo ohniska vymezili veterináři ochranná pásma, přičemž takzvané pásmo dozoru zasahuje do Středočeského kraje.

Ptačí chřipka se prokázala od začátku roku na několika místech. Kvůli nákaze museli veterináři zlikvidovat 12.000 kuřat a 1000 krůt z velkochovu v Sedlčanech na Příbramsku. Ptačí chřipka se objevila i v malochovech na Uherskohradišťsku, Jičínsku a na Děčínsku. Ve velkochovu firmy Česká drůbež v Brodu nad Tichou na Tachovsku bude kvůli ptačí chřipce nutné utratit všech téměř 750.000 nosnic. Představuje to asi 15 procent slepic v celé ČR. Podle Českomoravské drůbežářské unie se masivní utrácení slepic projeví na ceně vajec. V Brodu nad Tichou prokázali veterináři nákazu loni 30. prosince, vyplývá z informací na webu. V Brodu nad Tichou je dosud největší ohnisko ptačí chřipky v zemi.

Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky od 14. prosince zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže. Ptačí chřipka je rovněž v dalších evropských zemích.

V jižních Čechách se naposledy nákaza potvrdila loni koncem roku. Veterináři 5. prosince zlikvidovali 15.000 kachen z chovu firmy Mavela Dynín ve Frahelži, kde se prokázala ptačí chřipka. Bylo to největší ohnisko nákazy svého druhu, jaké v kraji kdy bylo. Nákaze předcházel masivní úhyn ptáků. Původně bylo na farmě 22.000 zvířat, před likvidací jich postupně asi 7000 uhynulo. Kachny ve Frahelži se nakazily vysoce patogenní ptačí chřipkou H5N1, která je potenciálně přenosná na člověka. Zdrojem nákazy byli volně žijící vodní ptáci.

Z drůbežárny v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde začala v úterý likvidace nosnic kvůli ptačí chřipce, odvezla ve středu auta do kafilerie prvních 45 tun usmrcené drůbeže. ČTK to dnes řekl Petr Poncar, mluvčí krajských hasičů, kteří spolu s veterináři a s pracovníky chovatele na místě pracují. Kvůli ptačí chřipce veterináři rozhodli o postupném utracení všech zhruba 750.000 nosnic, chovaných ve třech halách. Utrácení slepic by ale nemělo pokračovat velkoplošným zaplynováním haly, ale ve speciálních kontejnerech.

Oxid uhličitý, který se k utracení používá, napustili hasiči s veterináři do jedné poloviny haly číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve, v úterý odpoledne. V této sekci bylo kolem 120.000 slepic. Přes noc plyn působil, ve středu se začalo s vyklízením. Odpoledne měla být zaplynována druhá polovina haly, podle Poncara se ale od tohoto postupu upustilo a drůbež by se měla vynášet do kontejnerů a v nich následně utrácet.

"Ve středu jsme vyskladnili celkem 45 tun drůbeže. Dnes se bude pokračovat třetím a následně bychom chtěli navázat prvním patrem. Záleží samozřejmě na tom, jak rychle nám to půjde," uvedl Poncar. Na místě dnes pracuje asi 80 profesionálních hasičů a zhruba 40 zaměstnanců firmy. Postupná likvidace v plynotěsných kontejnerech, kam se musí slepice nejdříve živé vynosit, bude náročnější na práci i na množství nasazených lidí.

Ke změně taktiky v utrácení drůbeže se veterináři rozhodli kvůli technickým problémům s distribucí oxidu uhličitého do velké třípodlažní haly a s jeho úniky, řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace chovu by měla v Brodu trvat zhruba do 14. ledna.

I když hasiči v celé hale utěsnili a zalepili téměř 200 klapek, proudění vzduchu se zcela nepodařilo zabránit. Hasiči i veterináři navíc ČTK už dříve řekli, že chladné počasí není pro distribuci oxidu uhličitého ideální. "Trošku nás trápí fyzika a příroda, protože ten plyn se odpařuje při nižších teplotách o něco hůře než při pokojových. Kdyby bylo léto, šlo by to podstatně lépe," řekl ve středu Poncar.

Richard Bílý z Krajské veterinární správy ČTK ve středu řekl, že ve třech halách bude nutné postupně utratit a následně zlikvidovat v kafilerii až 1300 tun drůbeže. Kapacita nejbližší kafilerie na Klatovsku, která se zatím využívá, je maximálně 80 až 100 tun denně. Kromě toho je třeba zlikvidovat miliony vajec z celého chovu, včetně vajec stažených z distribuce. Odvážejí se do spaloven, likvidovat je má i asanační podnik na Pardubicku a bioplynová stanice, řekl už dříve Bílý ČTK. Ve středu to bylo přes šest milionů vajec, denně ale další statisíce přibývají.