Brno - Hokejisté Komety Brno v základní části extraligy prohráli tři ze čtyř zápasů s vítězem základní části Libercem, ale před vzájemným soubojem v semifinále play off se tím obhájci titulu nenechají zneklidnit. Už ve čtvrtfinále Brňané smetli Hradec Králové ve čtyřech zápasech, ačkoliv v dlouhodobé části na východočeského rivala ani jednou nevyzráli. A jak řekl zkušený obránce Ondřej Němec, i tentokrát chce jít Kometa vlastní cestou. V minulých dvou letech byl na jejím konci titul.

"Máme respekt k soupeři, ale jdeme svojí cestou. Nic neměníme, i pokora v nás zůstává," řekl novinářům Němec, který už před sérií s Hradcem Králové upozorňoval, že se začíná od nuly a nepříznivá bilance ze základní části nehraje roli. A Kometa Východočechům nedala šanci.

Liberec potřeboval k postupu do semifinále jen o jeden zápas víc, Mladou Boleslav vyřadil 4:1 na utkání. "Respektujeme jejich sílu, vždyť vyhráli základní část. Věřím, že si jak my, tak oni i diváci přijdou na své a že předvedeme výborné zápasy," prohlásil Němec.

"Liberec je hrozně silný tým se spoustou individualit. Není to jen Marek Kvapil, je to Filippi, Birner, Ševc, Šmíd. Nemůžeme se připravit na jedince, ale musíme na celý tým," řekl hokejista, jemuž bude v dubnu 35 let. Některé hráče zná líp ze společného působení ve Lvu Praha či v reprezentaci. "Máme k sobě respekt, ale teď jdeme proti sobě. Ruce si podáme a pokecáme po sérii," dodal.

Po vyřazení Hradce měla Kometa deset dnů bez utkání a tedy bez zápasového zatížení. "Odpočinuli jsme si, kopli do toho a teď už to je hlavně o taktice," konstatoval Němec. Sám pár dní volna věnoval synovi a jeho hokeji. "Žádné play off jsem nenosil v hlavě, byl jsem se synem na turnaji a odpočíval. Vždyť jsme staří pánové," rýpl si ještě naposledy do Radka Smoleňáka z Hradce Králové, který obranu Komety takto označil během vzájemné série.

Němce ani nijak nerozhodilo, že až do soboty musel se spoluhráči čekat na to, s kým Kometa změří síly. "Nijak extra jsem ostatní zápasy nesledoval, jen jsem se podíval na výsledky. Vyšel na nás Liberec, tak jedeme na sever Čech," nelámal si hlavu ze semifinálového protivníka.

Teď už je ale opět naplno ponořen do play off. Jinou možnost si ani nepřipouští. "Ten, kdo není nažhavený na play off, tak nemůže hrát hokej. Je to semifinále, kvůli tomu celou základní část dřete, abyste to nyní zúročili," vystihl hokejovou mentalitu. "Kdo nebude naplno připravený, tak tam nemá co dělat," řekl.

Nechtěl příliš rozebírat, v čem se liberecký hokej liší od královéhradeckého. "Jsou mezi nimi nějaké rozdíly, ale tak, jak se připravují oni na nás, tak se připravujeme i my na ně," nenechal nahlédnout do taktické přípravy. Ta probíhá z části i u videa.

"Dostáváme to po dávkách tak, aby to hlava vstřebala. Já osobně nemám rád dlouhé porady, to pak půlka lidí usne. Ideální je podívat se, rozebrat a pak to na ledě vyzkoušet," uvedl. Když hrál KHL za Lva Praha, tak tam finský trenér Kari Jalonen také uplatňoval desetiminutové porady u videa. Tak je to i v Kometě. "Když je to delší, tak se v tom už člověk ztrácí," konstatoval Němec z vlastní praxe.