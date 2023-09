Z českých kajakářů prošel do finále MS ve vodním slalomu jen Prskavec

Londýn - Olympijský vítěz Jiří Prskavec pojede jako jediný z českých kajakářů finále mistrovství světa ve vodním slalomu. Obhájce titulu Vít Pindiš i debutant na šampionátu a vítěz kvalifikace Jakub Krejčí vypadli v semifinále. Stejně dopadly Amálie Hilgertová s Antonií Galuškovou, která ale dvacátým místem zajistila Česku kvótu pro olympiádu v Paříži.

V mužském kajaku už byla jistá po Prskavcově triumfu na Evropských hrách. Aktuálně první kajakář světového žebříčku dojel v semifinále druhý za suverénním Britem Josephem Clarkem a může si ve finále zajistit účast na olympijských hrách do Paříže. Na potřebných sedm bodů v dřívější nominaci se dostane, pokud skončí nejhůře čtvrtý.

Na finále byla potřeba čistá jízda, kterou další čeští reprezentanti nepředvedli. Krejčí po vítězství v kvalifikaci obsadil se dvěma trestnými sekundami 17. příčku. "Chtěl jsem bojovat o přední příčky a být ve finále, užít si tohle mistrovství světa se vším všudy. Bylo to hrozně natěsnané na těch 95 až 97 vteřinách. Ten šťouch mě stál jedenáct míst. Kvůli tomu jsem si to nevyjel, takže velké zklamání," litoval jednadvacetiletý slalomář.

Přindiš měl dokonce tři doteky na brankách a zařadil se na 24. pozici. Nepovedla se mu ani druhá vrcholná akce sezony, ve finále chyběl i na červnových Evropských hrách. "Mrzí mě ta špatná jízda. Těch moc šťouchů, které jsem předvedl. Asi jsem si ráno špatně obrousil pádlo. Vydal jsem se do tratě a cítil jsem, jako bych měl cizí pádlo. Začal jsem na to myslet a to byla chyba. Najednou jsem byl v každé bráně o několik centimetrů jinde, než jsem chtěl být, a z toho pramenily šťouchy, kterých tolik nedávám," řekl.

Obě české kajakářky postoupily až ze druhé kvalifikační jízdy, takže startovaly hned v úvodu semifinále. Galušková jako první ze semifinalistek jela čistě, ale ve srovnání s těmi nejlepšími výrazně pomaleji..

"Docela jsem si to užila. Měla jsem trať celou pro sebe. Všichni čekali na to, až vyjedu, to bylo docela příjemné. Londýn patří k mým nejoblíbenějším tratím, ale zároveň mezi silově nejnáročnější. Já moc sílu nemám a dneska to bylo vidět, že jsem se s tím trošku trápila," řekla Galušková. Na vítězku semifinále Jessicu Foxovou z Austrálie ztratila 9,20 sekundy. V redukovaném pořadí se ale dostala jako desátá mezi patnáct kajakářek, které si vyjely olympijskou kvótu.

Hilgertová byla se čtyřmi trestnými sekundami ještě o 2,84 sekundy pomalejší a obsadila 22. příčku. "Na začátku trati jsem se snažila jet rychlejší stopu, což se mi vůbec nepovedlo. Pak se to projevilo na té trojce, tam jsem dala blbýho šťoucha. Střední pasáž byla dobrá, ale pak jsem udělala další velkou chybu," litovala.

FInálový program začne ve 14:35 SELČ.