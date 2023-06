Z České pošty v pololetí odejde 574 zaměstnanců, míň než se čekalo

Praha - Z České pošty odejde do konce června v souvislosti s rušením poboček maximálně 574 zaměstnanců, což je o třetinu méně, než se původně čekalo. Podnik kvůli snížení počtu pošt zrušil 924 pracovních pozic, ale 350 zaměstnanců přešlo do jiných poboček. ČTK to dnes řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošta k polovině roku ruší 300 z 3200 poboček a kvůli tomu zrušila i pracovní místa na těchto poštách. "Aktuálně 350 zaměstnanců využilo nabídku a přešlo na nástupnické pobočky, které budou obsluhovat klienty z rušených pošt. Není vyloučeno, že do konce měsíce ještě nedojde k dohodě s dalšími pracovníky," uvedl mluvčí.

O měsíc později, tedy ke konci července, podnik podle Vitíka zruší navíc 529 doručovatelských pracovních pozic. "V souvislosti s optimalizací listovní doručovací sítě k 31. červenci bude zrušeno 529 pracovních typových pozic. K poslednímu květnu využilo nabídky na jinou pozici na České poště 250 zaměstnanců. K poslednímu červenci tak odejde 251 pracovníků. Zbytek, tedy 28, byla neobsazená místa. Tyto počty se mohou ještě měnit, pokud by do konce července další pracovníci přijali nabídku jiné pozice," dodal.

Počet rozdaných výpovědí je podle předsedkyně největších poštovních odborů Jindřišky Budweiserové o dost nižší, než bylo původně avizováno. "Bohužel organizační změny pokračují, byť se nedotýkají tolika pracovních míst. Naší největší obavou je, že pošťáci na pobočkách i v logistice budou přetěžováni, máme za to, že zaměstnavatelem stanovené personální kapacity jsou na poskytované služby nedostatečné," uvedla již dříve pro ČTK. Podle ní současná úsporná opatření nepřinášejí žádaný ekonomický efekt a bez změny systému financování veřejných poštovních služeb se zřejmě problém nevyřeší.

Propouštění zaměstnanci, kteří u pošty odpracovali nejméně 15 let, dostanou nadstandardní odstupné ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, ti, co na poště pracovali 25 a více let, dostanou od podniku pětinásobek. Odstupné může být ještě navýšeno v případě skončení pracovního poměru dohodou při zkrácení výpovědní doby.

Česká pošta zruší v polovině roku 300 z 3200 poboček kvůli klesajícímu provozu, ze stejného důvodu snižuje i počet doručovatelů. Podnik, který loni vykázal ztrátu přes 1,7 miliardy Kč, by se měl do dvou let transformovat na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a komerční doručovací firmu.