Z centra v planetáriu v Praze může Spejbl komunikovat s Hurvínkem ve vesmíru

Praha - Z loutkového řídicího centra v pražském planetáriu může postava Spejbla komunikovat se svým synkem Hurvínkem, který se nachází v české družici Planetum 1 na oběžné dráze Země. Centrum na tiskové konferenci představili zástupci Divadla Spejbla a Hurvínka a Planetária Praha. Skleněnou miniaturní figurku Hurvínka vynesla raketa do vesmíru letos v květnu.

Spejbl si z řídicího centra, tzv. Spejblova Houstonu, povídá s Hurvínkem pomocí svého "vlastnoručně vyrobeného aparátu". "Protože už je to starší ročník, tak ne úplně rozumí kosmonautice, tak tam na to má Máničku i s tetou Kateřinou, které dětem vysvětlují, co se na oběžné dráze děje, co tam Hurvínek dělá nebo může dělat a jak to dělá," popsal ředitel planetária Jakub Rozehnal.

V planetáriu se nachází i skutečné řídicí centrum. Údaje z čidel a výsledky měření družice mohou například využívat vysokoškolští studenti ve svých bakalářských a diplomových pracích.

Do budoucna by chtělo planetárium s divadlem dále spolupracovat. "My pomocí Hurvínka pomáháme popularizovat nejenom astronomii, ale třeba i kosmonautiku a jinou vědu," řekl Rozehnal.

Plzeňský loutkoherec Josef Skupa dal v roce 1920 vzniknout loutce Spejbla, v roce 1926 pak Hurvínka. Hurvínek není první českou fiktivní postavou, jež se dostala do vesmíru. V letech 2011 a 2018 vzal na oběžnou dráhu českou pohádkovou postavu Krtečka americký astronaut Andrew Feustel, jehož manželka Indira Feustelová má po matce české kořeny.

Divadlo Spejbla a Hurvínka letos na podzim představí novou hru s názvem Hurvínek,Spejbl a já od autorů Jiřího Jelínka a Terezy Lexové, výtvarnice Báry Čechové a skladatele Zdeňka Krále. Inscenací divadlo zahajuje novou linii tvorby, která otevírá příležitosti pro hostující autorské týmy.