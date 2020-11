Z Čechů dnes na ME vyhrál jen Pochop, pátý titul Agbegnenouové

Praha - Juniorská mistryně Evropy Renata Zachová vypadla na evropském šampionátu judistů v Praze hned v prvním kole. Nedařilo se ani dalším českým reprezentantům. Z pětice, která dnes zasáhla do šampionátu, vyhrál alespoň jeden zápas jen devatenáctiletý Daniel Pochop. Francouzka Clarisse Agbegnenouová získala pátý evropský titul.

Dvacetiletá Zachová ve váze do 63 kg nestačila na Dánku Laerke Olsenovou, juniorskou vicemistryni světa z roku 2018. Česká judistka nedokázala dostatečně převzít aktivitu. "Celý zápas jsem nedělala to, co jsem si přála. Chytla jsem jenom tu její ruku a vlastně ne vždycky. Když už jsem ji chytla, tak jsem jen stála a čekala," řekla v nahrávce pro média.

Rozhodující okamžik, kdy soupeřčinu ruku nedržela, přišel krátce před koncem. Olsenová zaútočila, získala wazari a Zachové šest sekund na zvrat nestačilo. "Ona šla do toho jednostranného a já jsem v tu chvíli tak nějak ztuhla. Nedokázala jsem nic udělat. Prostě jsem zamrzla. Měla jsem od ní chodit dál a to jsem neudělala," posteskla si.

Pochop, který byl na juniorském ME pátý, svůj první zápas otočil 23 sekund před koncem. Petrua Pelivana z Moldavska, s nímž prohrával na wazari, hodil na ipon. Před branami čtvrtfinále ho ale zastavil Tohar Butbul z Izraele, který minutu a půl před koncem zvítězil na ipon.

Rychlý konec vzalo účinkování na seniorském ME pro osmnáctiletého Adama Kopeckého, který v kategorii do 81 kg nedokázal vzdorovat vicemistru Evropy z roku 2018 Samimu Chouchimu. O devět let starší Belgičan bodoval hned ve druhé minutě a ještě před jejím koncem udržel Kopeckého na zemi a zvítězil před časovým limitem. "Měl silný levý úchop, nedokázal jsem si s tím úplně poradit a doplatil jsem na to," hodnotil loňský mistr světa v kategorii kadetů svou premiéru na ME dospělých.

Mnohem delší vstupní zápas absolvoval v téže kategorii zkušený Jaromír Musil, ale rovněž vypadl. Souboj s Muradem Fatijevem z Ázerbájdžánu dotáhl do prodloužení, ale do něj vstupoval se dvěma tresty. V nastaveném čase získal dvě žluté karty i jeho soupeř, jenže Musil byl v koncovce pasivnější a po třech minutách a dvanácti sekundách "zlatého skóre" dostal třetí trest znamenající konec zápasu. Bojoval s úbytkem sil. "Už jsem měl kamenný nohy, trenéra jsem pořádně neslyšel. Takže to bylo takový plácání a vlastně pořádně nevím, jak ten golden probíhal," uvedl.

Jakub Ječmínek ve třiasedmdesátce nestačil na obhájce titulu Tommyho Maciase ze Švédska. Ten si v polovině zápasu připsal wazari a kontroloval duel do konce. V sobotu se do akce dostanou zbývající čtyři domácí judisté včetně olympijského šampiona Lukáše Krpálka.

Hvězda Agbegnenouová je popáté mistryní Evropy

Čtyřnásobná mistryně světa v judu Clarisse Agbegnenouová získala pátý evropský titul. Hvězdná Francouzka dnes v Praze za pouhých 23 sekund vyhrála finále kategorie do 63 kilogramů proti Rakušance Magdaleně Krssakovové. Kontinentální šampionát vyhrála potřetí za sebou, k tomu má tituly z let 2013 a 2014.

Aktuální královna třiašedesátky v O2 Areně dominovala. Ze čtyř zápasů zvítězila třikrát před časovým limitem. Jen Nizozemka Juul Franssenová osmadvacetileté judistce tmavé pleti odolávala až do prodloužení, ale v něm po minutě skončila kvůli třetímu trestu.

Francouzské judistky dnes ovládly i sedmdesátku. Evropský titul obhájila Margaux Pinotová, která finále proti Nizozemce Sanne van Dijkeové ukončila hodem po 52 sekundách. Třetí skončila světová jednička a úřadující mistryně světa Marie Eve Gahieová.

Obdobně se dařilo reprezentantům Gruzie v jednaosmdesátce. Finále dvěma bodovanými technikami za 45 sekund ukončil dvacetiletý Tato Grigalašvili, který porazil Bulhara Ivajla Ivanova a navázal na nedávné zlato z ME do 23 let. Bronz obhájil další Gruzínec Luka Maisuradze.

Třiadvacítkový evropský šampion z Poreče se prosadil i ve váze do 73 kg, titul získal jednadvacetiletý Victor Sterpu z Moldavska. Na evropském trůnu vystřídal Tommyho Maciase. Na tohoto švédského judistu, jenž dopoledne vyřadil českého reprezentanta Jakuba Ječmínka, zbyla bronzová medaile.

Muži:

Do 73 kg: 1. Sterpu (Mold.), 2. Šavdatuašvili (Gruz.), 3. Orujov (Ázer.) a Macias (Švéd.), ...Pochop vypadl ve 3. kole, Ječmínek (oba ČR) vypadl ve 2. kole.

Do 81 kg: 1. Grigalašvili (Gruz.), 2. Ivanov (Bulh.), 3. Maisuradze (Gruz.) a Casse (Belg.), ...Kopecký a Musil (oba ČR) oba vypadli v 1. kole.

Ženy:

Do 63 kg: 1. Agbegnenouová (Fr.), 2. Krssakovová (Rak.), 3. Trajdosová (Něm.) a Franssenová (Niz.), ...Zachová (ČR) vypadla v 1. kole.

Do 70 kg: 1. Pinotová (Fr.), 2. Van Dijkeová (Niz.), 3. Tajmazovová (Rus.) a Gahieová (Fr.).