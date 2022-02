Z Bohumína vyjel další humanitární vlak, jede do Čopu

Humanitárním vlakem, který pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer do polského pohraničního města Přemyšle vypravily České dráhy, dorazilo 26. února 2022 do Bohumína 13 žen a dětí. Všichni pokračují v cestě do Brna a Prahy.

Praha/Bohumín (Karvinsko) - Z Bohumína dnes večer vyrazil směrem k ukrajinským hranicím další humanitární vlak na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Pojede do Čopu u slovensko-ukrajinských hranic, aby přepravil do bezpečí ženy a děti, informoval dnes mluvčí národního dopravce České dráhy Lukáš Kubát. Na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny už ČD vypravily dva vlaky v pátek. Jely do polské Přemyšle, odkud se v sobotu navečer vrátil zatím jen jeden z nich. Druhý zůstává v Přemyšli.

Vlak veze humanitární pomoc a dva Ukrajince, kteří se do vlasti vrací v souvislosti s mobilizací. "O sbírku humanitární pomoci měla veřejnost velký zájem. Přijeli dárci z Ostravska, ale například i ze Zlínska," uvedl mluvčí. Dodal, že do vlaku nakládali například hygienické potřeby či trvanlivé potraviny.

Dnešní vlak vyjel z Bohumína okolo 22:40, uvedly ČD. Vypravují ho ve spolupráci se slovenským národním dopravcem ZSSK a Ukrajinskými železnicemi. "Na žádost Ukrajiny a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR jsme dnes rychle připravili už třetí vlak pro přepravu žen a dětí z Ukrajiny. Náš vlak odjede z Bohumína přes Žilinu, Košice a zítra (v pondělí) dopoledne má být přistaven přímo na Ukrajinu do Čopu. Tam odvezeme materiální humanitární pomoc. Všichni, kdo chtějí poslat pomoc na Ukrajinu, můžou dnes do odjezdu vlaku do naší úschovny zavazadel na bohumínském nádraží přinášet vybrané věci, které přepravíme do Čopu," řekl náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah Jiří Ješeta.

Vlak bude má deset vozů a plánovanou kapacitu přibližně 600 osob. Jeho příjezd do Česka předpokládá dopravce v pondělí večer nebo v noci. Lidé mohli přinášet až do 21:15 balenou vodu, deky, spací pytle a karimatky, trvanlivé potraviny, proteinové tyčinky, analgetika, dětské pleny či hygienické potřeby jako kapesníky a toaletní papír.

České dráhy vypravily dva vlaky pro ukrajinské uprchlíky už v pátek večer z Bohumína a do cílové stanice v Přemyšli u polsko-ukrajinské hranice dorazily v sobotu kolem 02:00. Ve vlacích cestovali zdravotníci Červeného kříže a spoje vezly i několik stovek litrů balené vody a 700 dek pro uprchlíky. První z nich v sobotu navečer přivezl do Bohumína 13 žen a dětí. Všichni pak jinými spoji pokračovali v cestě do Brna a Prahy.

Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Státní dopravce vedle speciálních vlaků od pátku umožnil bezplatnou přepravu ve svých vlacích také ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože ČD vlastní linku na Ukrajinu neprovozují.

Vlak iniciativy Železnice pomáhá vyjel z Čopu, veze 500 uprchlíků

Vlak iniciativy Železnice pomáhá, který do Čopu dojel dnes před polednem a vyložil materiální pomoc, se vydal na cestu zpět do České republiky. Do Česka veze 500 utečenců z Ukrajiny, kteří prchají před válkou s Ruskem. Jak ČTK řekl mluvčí iniciativy Vratislav Vozník, vlak jich pojme až 700, na místě je ale mnohem více lidí, kteří odvoz potřebují. Kvůli zdlouhavým celním postupům tak vlak není zcela zaplněn. V průběhu odpoledne zástupci iniciativy koordinovali další postup s dalšími dopravci.

"Na místě jsou stovky lidí, ať už Ukrajinců nebo zahraničních studentů, kteří se potřebují z Ukrajiny evakuovat. Původní plán počítal s tím, že přivezeme 700 lidí, kteří budou ubytovaní v Jihlavě a Plzni," uvedl Vozník. Celní řízení na hranicích ale trvá velmi dlouho, proto vlak nakonec naložil pouze 500 lidí.

Vlak je sestavený ze dvou částí. Šest vagonů nakládalo hmotnou pomoc v Brně a v noci na sobotu bylo převezeno do Přerova, kde se přidaly další čtyři vagony z Prahy. Vlak o deseti vozech pak z Přerova pokračoval do Ostravy-Kunčic, kde naložil další hmotnou pomoc, a hodinu před dnešním polednem přejel slovensko-ukrajinskou hranici a přijel do Čopu.

"Hmotná pomoc zahrnuje spacáky, karimatky, teplé oblečení, hygienické potřeby, drogerii, zdravotnické pomůcky jako dezinfekce, termofólie, obvazy, náplasti a základní volně prodejné léky. Vyložili jsme také plynové ohřívače, hroznový cukr a čokoládu. O vyložení vlaku a distribuci věcí na místa, kde jsou potřeba, se starají složky užhorodského krizového štábu," dodal Vozník.

Vlak cestou zastaví v Košicích, Žilině, Čadce a po přejezdu hranic do Česka pak v Ostravě, Olomouci, Pardubicích a Praze. Na každém z těchto míst část pasažérů vystoupí. "Asi 200 lidí plánuje vystoupit ještě na Slovensku, kde plánují zůstat nebo pokračovat do Polska nebo Maďarska. Asi 300 lidí by mělo dojet do České republiky," dodal Vozník.

Iniciativa Železnice pomáhá pokračuje ve shromažďování hmotné pomoci v Brně, Praze a Ostravě. Aktuální informace se seznamem věcí, které jsou potřeba, zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Iniciativa Železnice pomáhá upozorňuje, že každý den v 16:00 bude z Čopu odjíždět vlak s deseti vagony směrem do České republiky a kapacitou několika stovek cestujících. V jeho vypravování se budou střídat České dráhy, Gepard Express, Arriva a někteří další dopravci. Vlaky na Ukrajinu vždy přivezou hmotnou pomoc a zpět pojedou s pasažéry.

Lidé, kteří plánují opustit Ukrajinu tímto spojem, musí být na nádraží připraveni už v 10:00, upozornil Vozník. "Odbavení je velmi zdlouhavé, ukrajinští celníci jsou velmi důkladní," dodal.