Brno - Z Bílovic nad Svitavou na Brněnsku vyrazil dnes před polednem povoz tažený koňmi, který veze na náměstí Svobody do Brna téměř 15 metrů vysoký vánoční stromek. Netradiční převoz se koná při příležitosti letošního 100. výročí vzniku Československa. Forman, neboli kočí Tomáš Šutera ČTK řekl, že strom by měl být na náměstí do 16:00. Koně ujedou trasu 15 kilometrů, průměrně podle něj pojedou rychlostí pěti kilometrů za hodinu.

Povoz se smrkem ztepilým vyrazil z bílovické hájenky poté, co zazněla česká hymna. Povoz táhnou dva holandští chladnokrevníci jménem Natasja a Baron. "Je to náročný úkol a velká výzva. Nikdo to dlouho nedělal. Veze se to na originálním koňském voze, který jsme museli roztáhnout na deset metrů ložné plochy," uvedl Šutera.

Strom má necelých 15 metrů. Kácení se podle Šutery uskutečnilo už v pátek pomocí jeřábu a auta s rukou, která strom na povoz naložila. "Museli jsme to uvázat, abychom ho netáhli po zemi. Do 16:00 máme čas převézt strom na náměstí Svobody. Je tam i časová rezerva," dodal Šutera.

Trasa povozu je z lesa k lokalitě Velká Klajdovka, dále ulicemi Jedovnická, Líšeňská, Olomoucká, Křenová, Nádraží a Masarykova až na náměstí Svobody. Před koňmi i za nimi bude policejní doprovod.

Vánoční stromek městu každoročně daruje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně. Původně byla vybraná jedle obrovská, ale kvůli jejímu prosychání ji musel nahradit smrk ztepilý, který byl na náměstí v Brně i loni. Smrk je 14,5 metru vysoký a 40 let starý.

V bílovickém polesí tradice Vánočního stromu republiky začala. Založil ji brněnský novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Po nálezu opuštěné holčičky v lesích u Bílovic nad Svitavou přemýšlel, jak pomoci dětem v podobné situaci. Inspiraci našel v Kodani, kde pořádali pod ozdobeným stromem sbírku pro chudé děti. Strom republiky se v Brně poprvé rozsvítil v roce 1924 a výtěžek sbírky umožnil vybudovat dětský domov Dagmar. Už tehdy strom pocházel z bílovického polesí.