Nové Město na Moravě (Žďársko) - Poprvé od svého jmenování střeleckou konzultantkou reprezentačního týmu českých biatlonistů se na závodech Světového poháru objevila olympijská vítězka ve sportovní střelbě z Pekingu 2008 Kateřina Emmons. Z prostředí i samotných závodů v Novém Městě na Moravě je nadšená.

"Mám ráda zimu a takhle jsem si to představovala," řekla pár hodin před začátkem dnešního sprintu žen ve Vysočina Areně. To už měla matka čtyř dětí částečně odpracováno, neboť její hlavní náplní bylo sledovat čtvrteční sprint mužů. "Jsem ráda za to, jaká tu byla atmosféra. Jezdila jsem střílet bundesligu, tam je hukot v hale taky pořádný. Mně takový kotel fanoušků přijde vždycky jako fantastický," usmála se při pomyšlení na bouřlivé tribuny.

Dosud se Emmons zúčastnila letních soustředění reprezentace, nyní byla poprvé přímo v akci. "Je to pro mě super, hrozně cenná zkušenost vidět kluky, jak se chovají, jak k tomu přistupují. Hodně se dá poznat z projevu, odvahy nebo neodvahy. Proto Zdeněk Vítek chtěl, abych tu byla," vyslyšela přání reprezentačního trenéra mužů.

Kateřina Emmons nerozlišuje, kdo případně potřebuje více poradit. "Kluci se nebojí za mnou přijít, ví, že bych jim mohla s něčím pomoci, dát jim jiný úhel pohledu," vysvětlila. Čtvrteční sprint sledovala sice na střelnici, ale bez dalekohledu. "Ano, dívala jsem se pouhým okem. Neviděla jsem sice, kam přesně rány šly, ale zato jsme se mohla soustředit na to, jak kluci třeba zalehávají, vidím odskoky zbraně, manipulace. Z toho se dá hodně poznat, hlavně při střelbě vestoje. Každá chvilka, kterou strávím na střelnici, je pro moji konzultantskou práci cenná. Čím víc toho nakoukám, tím líp. Každý z kluků má jiný styl," konstatovala.

Na videorozbory zatím nedošlo. "Naskočila jsem do této role později, rozkoukávám se. Těším se na příští jaro a léto, kdy v přípravě stihneme udělat mnohem více střeleckých věcí," plánovala.

Olympijská vítězka je v Novém Městě na Moravě s manželem Matthewem, který dělá konzultanta na střelbu americkému týmu. Na Vysočině mají s sebou i čtyři své děti. "Koupili jsme boby a jezdili jsme dopoledne na cestě, kde byla vyjetá velká stopa od traktoru. Tak si užíváme i toto předvánoční období. Děti byly nadšené," uzavřela Emmons.