Z berlínského letiště Tegel odletí poslední let, zamíří do Paříže

Berlín - Letiště Tegel, které během studené války bylo hlavním leteckým uzlem západního Berlína, dneškem končí provoz. Leteckou obsluhu německé metropole tak plně přebírá nové letiště Willyho Brandta, které bylo uvedeno do provozu před týdnem v sobotu.

Z Tegelu, který je znám i jako letiště Otty Lilienthala, jako poslední odletí linka Air France do Paříže. Výběr francouzské společnosti je symbolický. První linkový let z Tegelu uskutečnila rovněž Air France, a to v lednu 1960. O 60 let později stroj francouzských aerolinek, jehož start je plánován na 15:00 SEČ, provoz tohoto vzdušného přístavu ukončí.

K dnešku jsou tak všechny letecké společnosti, které Tegel využívaly, přestěhovány na Willyho Brandta. Českých aerolinek ČSA se změna netýkala, protože do německého hlavního města nelétají.

Především pro západní Berlíňany je Tegel spjat s nostalgií, neboť jeho vznik je spojován s blokádou města. Význam Tegelu vzrostl ještě více po uzavření letiště Tempelhof v centru metropole. Německý ministr dopravy Andreas Scheuer před týdnem při otevírání letiště Willyho Brandta prohlásil, že doufá, že nový vzdušný přístav přiroste Berlíňanům k srdci stejně jako Tegel.

I přes dnešní uzavření Tegelu zůstane letiště ještě půl roku v provozní pohotovosti. Povolení k provozu zde totiž formálně vyprší ke 4. květnu 2021.