Z Běloruska se útok na Ukrajinu nyní nechystá, míní ukrajinské velení

Kyjev/Minsk - Bělorusko nadále poskytuje svůj vzdušný prostor a síť letišť k ruským náletům na Ukrajinu, ale dosud chybějí známky toho, že by se na území severního souseda připravovala pozemní útočná uskupení, uvedl ukrajinský generální štáb. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko přes pondělní bojechtivá prohlášení brzy do války nevstoupí, protože armáda na to není připravena, píše i opoziční běloruský list Naša Niva s odvoláním na nejmenované důstojníky.

"Ve směru na Volyň a Polesí (oblasti sousedící s Běloruskem - pozn. ČTK) zůstává situace bez podstatných změn. Vedení Běloruska nadále poskytuje podporu Rusku ve válce proti Ukrajině tím, že umožňuje Rusku využívat vzdušný prostor a síť letišť k uskutečňování náletů na ukrajinské území. Na uvedených směrech jednotky obranných sil Ukrajiny kontrolují situaci. Náznaky vytváření útočných uskupení na území Běloruska a pohybu vojsk k dnešnímu ránu nebyly pozorovány," uvedl generální štáb.

Rusko od začátku invaze z 24. února využívá Bělorusko jako nástupiště pro nálety proti Ukrajině, připomněla agentura Unian a dodala, že pravděpodobnost pozemního útoku z Běloruska se neustále zvažuje. Lukašenko má podle některých ukrajinských expertů na výběr mezi konfrontací s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nebo vysláním armády do války proti Ukrajině.

Lukašenko v pondělí oznámil, že se s Putinem domluvil na rozvinutí společného regionálního uskupení vojsk. I přes toto prohlášení "je nepravděpodobné, že by ruské a běloruské síly zaútočily na Ukrajinu ze severu", míní americký Institut pro studium války (ISW). Ruská složka společného uskupení bude podle něj pravděpodobně sestávat z mobilizovaných záložníků či špatně vycvičených branců, kteří nejspíše "nebudou pro Ukrajinu představovat významnou vojenskou hrozbu".

Útoku na Ukrajinu z Běloruska by předcházela skrytá mobilizace či přesuny většího množství ruských vojáků do Běloruska, jak se dělo o letošní zimě před ruskou invazí, upozorňuje Naša Niva.

Připomněla, že Lukašenko během pondělní porady s vojáky obviňoval Ukrajinu, že plánuje útoky proti Bělorusku, a sliboval na to odpovědět silou.

Ale až dosud z Ukrajiny na běloruské území nepřiletěl ani jediný projektil, zatímco z Běloruska ruská vojska v únoru zaútočila na Ukrajinu, dodal deník. A Kyjev, který je nyní zaujat osvobozováním jihu země, nemůže mít zájem o otevření druhé fronty na severu, poznamenal deník.

"Lukašenko nemůže bojovat s Ukrajinou, protože nemá armádu. Běloruská armáda není na odpovídajících početních stavech. Připraveny bojovat jsou pouze speciální síly, jejichž početní stavy jsou na 70-80 procentech," řekl listu nejmenovaný důstojník. "Techniky je dost, ale po několika vlnách optimalizace armády chybějí ti, kteří by ji obsluhovali," dodal.

Další vysoce postavený běloruský důstojník upozornil, že momentálně do zálohy odcházejí vycvičení "mazáci" a do jednotek přicházejí nezkušení nováčci z podzimního odvodu. "Nevidím možnost, jak se Lukašenko s nepřipravenou armádou vrhne proti Ukrajině. Jeho prohlášení jsou směšná. Dupe pro ruské publikum," řekl.

Současně ale připustil, že nový útok z Běloruska je podle vojenské logiky neodvratný, protože žádná kratší cesta na Kyjev nevede. Ale o tom, že se Lukašenko rozhodl vstoupit do války, by se okamžitě vědělo, protože mobilizace se v tak malé zemi neutají. Doplnění armády na válečné stavy a vycvičení zmobilizovaných záloh by podle vojáků vyžadovalo několik týdnů.

Další z důstojníků je přesvědčen, že Lukašenko do války proti Ukrajině nevstoupí, a to ani v případě, že by Ukrajinci odpověděli na nálety tím, že s pomocí raketometů HIMARS zničí pár letišť v Bělorusku.

Lukašenko na počátku října veřejně připustil, že se Bělorusko účastní "speciální vojenské operace", což je ruský eufemismus pro válku proti Ukrajině. "Účastníme se. Netajíme to. Ale nikoho nezabíjíme. Nikam neposíláme své vojáky. Neporušujeme své závazky," prohlásil běloruský vůdce. Současně si postěžoval, že Ukrajina "ustavičně provokuje" tím, že k hranici s Běloruskem stáhla na 15.000 vojáků, kteří budují ženijní překážky a palebná postavení a také nepřetržitě sledují běloruské území.