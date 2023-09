Z Bajkonuru odstartovala loď se třemi novými členy posádky ISS

Bajkonur (Kazachstán) - Z kosmodromu Bajkonur dnes v 17:44 SELČ odstartovala ruská raketa Sojuz 2.1a s lodí Sojuz MS24, která k Mezinárodní vesmírně stanici (ISS) dopraví trojici astronautů - Rusy Olega Kononěnka a Nikolaje Chuba a Američanku Loral O'Harovou. Startu rakety podle agentury AFP přihlížely stovky turistů, především z Ruska a bývalých sovětských republik.

Američanka O'Harová stráví na misi na ISS šest měsíců, zatímco oba Rusové rok. Pro Kononěnka, velitele letu, je dnešní start už pátým, zatímco oba jeho kolegové letí poprvé. Let podle Amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) potrvá asi tři hodiny, poté začne proces přibližování a připojování k modulu Rassvet ruské sekce stanice. Palubní příklop lodi Sojuz na ISS by se měl otevřít ve 22:45 SELČ.

Kononěnko, Chub a O'Harová se připojí k sedmičlennému týmu na vesmírné stanici, kde jsou nyní dva Američané, tři Rusové, jeden Dán z Evropské vesmírné agentury a jeden Japonec.

"Tohle je místo, které by měl každý vidět. I když to není jako letět do vesmíru, měli byste aspoň vidět, jak to probíhá," řekla novinářům před startem rakety asi 35letá žena, jedna z přihlížejících u odpalovací rampy kosmodromu Bajkonur. Za cestu do Kazachstánu z Ruska a pobyt zaplatila prý asi 200.000 rublů (asi 47.500 korun), což je pro běžnou ruskou domácnost významná částka, podotýká AFP. Žena je v Rusku majitelkou zábavního parku. Místní turističtí průvodci pozorují nárůst v počtu ruských turistů ze střední třídy, kteří využívají nabídek místních hotelů a restaurací.