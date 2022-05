Z Azovstalu již byli evakuováni všichni starci, ženy a děti, uvedl Kyjev

Místní obyvatelé, kteří opustili úkryt v ocelárnách Azovstal, jdou do autobusu doprovázeného vojáky ruské armády a milicí proruské separatistické Doněcké lidové republiky v Mariupolu 6. května 2022.

Místní obyvatelé, kteří opustili úkryt v ocelárnách Azovstal, jdou do autobusu doprovázeného vojáky ruské armády a milicí proruské separatistické Doněcké lidové republiky v Mariupolu 6. května 2022. ČTK/AP/Alexei Alexandrov

Londýn/Kyjev/Moskva - Z oceláren Azovstal v ukrajinském Mariupolu již byli evakuováni všichni starci, ženy a děti. Na síti Telegram to dnes oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ukrajinská vláda předtím uvedla, že z Azovstalu, který je poslední baštou ukrajinských obránců v Mariupolu a který obléhá ruská armáda, se dnes podařilo evakuovat 50 lidí. Oděsu zasáhlo šest ruských raket, dopadly na výrobnu nábytku a na letiště. Podněstří hlásí další čtyři výbuchy, útoky se obešly bez obětí. Ukrajinská armáda uvedla, že u Hadího ostrova v Černém moři zničila ruskou výsadkovou loď. Ruská armáda má podle Británie na Ukrajině ztráty v nejlepších jednotkách.

"Prezidentův příkaz byl splněn: všechny ženy, děti a starší lidé byli z Azovstalu evakuováni," napsala Vereščuková. "Tato část humanitární operace byla dokončena," dodala.

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak dříve na telegramu sdělil, že evakuace je obtížná. "Rusové neustále provokují, nepřestali střílet, pokračovali v útocích. Podařilo se nám ale odvézt 50 civilistů. Jsou to ženy, děti a staří lidé. Evakuační operace bude pokračovat, nezastavíme ji," napsal Jermak.

Stejný počet civilistů se podařilo z místa dostat také v pátek. Stanice CNN uvedla, že informaci o dnešní evakuaci zatím nepotvrdil Mezinárodní výbor Červeného kříže, který se snaží s evakuací pomáhat.

V komplexu je pravděpodobně několik set obránců, kteří se odmítají vzdát, mnozí z nich jsou zranění.

Agentura AP napsala, že ukrajinská vláda požádala mezinárodní organizace, aby pomohly z oceláren dostat i obránce. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že se do tohoto úsilí zapojilo několik zemí, ale žádnou nejmenoval. "Pracujeme také na diplomatické možnosti, jak naše vojáky dostat z Azovstalu," sdělil dnes prezident.

Oděsu zasáhlo šest ruských raket, dopadly na výrobnu nábytku a na letiště

Jihoukrajinské přístavní město Oděsa dnes zasáhlo šest raket, které vypálila ruská armáda. Podle agentury Reuters to uvedlo jižní velitelství ukrajinských sil. Podle něj čtyři rakety dopadly na továrnu na výrobu nábytku v obytné čtvrti a další dvě na letiště. Zda si útok vyžádal nějaké oběti, zatím není jasné.

"Čtyři rakety zasáhly soukromý podnik na výrobu nábytku. Rázová vlna a trosky poškodily výškové budovy v okolí," napsalo jižní velitelství.

"Další dvě rakety zasáhly již dříve poškozenou ranvej a letové řídicí středisko oděského letiště. Na místě zásahu pracují záchranáři, experti na likvidaci výbušnin a vyšetřovací týmy. Požár na ploše asi 900 metrů čtverečních byl zlikvidován. Odklízejí se sutiny," dodalo velitelství.

Ruské útoky na významný černomořský přístav byly hlášeny i v minulosti. Při dubnovém útoku raketa zasáhla startovací dráhu oděského letiště. Útok z 2. května si podle oblastního gubernátora vyžádal materiální škody i oběti.

Kyjevský server The Kyiv Independent také informoval o dvou mrtvých a devíti zraněných při ruském raketovém útoku na Kosťantynivku v Doněcké oblasti. V budově tamní střední školy začalo hořet a na místo přijeli záchranáři.

Další ruský raketový útok je hlášen ze Sumské oblasti. Zasaženy byly podle místního guvernéra Dmytra Žyvyckého obce Myropilske a Chotin a zraněný je jeden pohraničník. Informaci nelze nezávisle potvrdit. Ruská armáda se po počátečním postupu ze Sumské oblasti stáhla v dubnu.

V Chersonské oblasti, již Rusové dobyli v březnu, podle The Kyiv Independent Rusové začali dělat čistky. Zástupce šéfa tamní správy Jurij Sobolevskyj řekl, že se Rusové zbavují lidí, jež považují za "ohrožení okupačního režimu". V oblasti podle něj pokračují prohlídky a únosy.

Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová řekla, že Rusko chce vydat Ukrajincům v okupované Chersonské oblasti ruské občanství a zavést rubl. Oblast se má také vrátit ke znaku z doby ruského carského režimu. Podle Denisovové jsou lidé, kteří s okupací nesouhlasí, vystaveni mučení - v celách, kde se mučí, je podle ní nyní na 500 lidí.

Podněstří hlásí další čtyři výbuchy, útoky se obešly bez obětí

Z moldavského separatistického regionu Podněstří jsou hlášeny čtyři noční výbuchy. Území podle všeho zasáhla munice vypálená z bezpilotních letadel. Oznámily to dnes místní úřady, jež citovala agentura Reuters.

Podobné incidenty jsou z této oblasti ovládané separatisty s vazbami na Rusko hlášeny dva týdny a vyvolávají obavy, že se boje z Ukrajiny mohou rozšířit přes hranici.

Ministerstvo vnitra Podněstří dnes zveřejnilo fotografie kráterů, jež zůstaly po nočních zásazích v Rybnické oblasti. Tamní vojenskou základu střeží ruští vojáci.

Z informace ministerstva nevyplývá, kdo je za nočními útoky. K těm z minulosti se nehlásila ukrajinská ani ruská armáda.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová dnes po jednání se svým litevským protějškem uvedla, že Moldavsko momentálně není ohroženo. Na svém twitterovém účtu to napsal server The Kyiv Independent. Sanduová dodala, že moldavské úřady situaci sledují a dělají vše pro to, aby zabránily destabilizaci.

Rusko má v Podněstří od roku 1992, kdy byla uzavřena mírová dohoda mezi separatisty a moldavskou armádou, kontingent asi 1500 vojáků.

Jeden z ruských velitelů v dubnu řekl, že chce Rusko získat kontrolu nad celou jižní Ukrajinou, což by Rusku usnadnilo přístup do Podněstří.

Ukrajinská armáda uvedla, že zničila ruskou výsadkovou loď

Ukrajinská armáda dnes oznámila, že u Hadího ostrova v Černém moři potopila ruskou výsadkovou loď. Plavidlo patřící ruské Černomořské flotile bylo zasaženo z bezpilotního letounu, napsala armáda Ukrajiny na sociální síti Telegram. Ke zprávě připojila i nedatované video zachycující údajný útok na loď. Agentura DPA uvedla, že pravdivost nahrávky nemohla být nezávisle ověřena a ruská strana incident nekomentovala.

"Bezpilotní letoun Bayraktar TB2 zničil další ruskou loď. Tentokrát se jednalo o výsadkový člun projektu 11770 Serna. Tradiční přehlídka ruské Černomořské flotily 9. května se bude letos konat poblíž Hadího ostrova - na dně moře," napsala ukrajinská armáda.

Ukrajinská média v pátek informovala, že ve stejné oblasti byla zasažena ruská fregata a začala hořet. Kyjev ani Moskva zprávu oficiálně nepotvrdily. Podle některých zdrojů byla poškozenou lodí fregata projektu 11356 Burevestnik (Buřňák), což jsou plavidla s naváděnými raketami krátkého a dlouhého doletu. Některé zdroje uvedly, že mohlo jít o loď Admiral Makarov, která je spolu se dvěma dalšími fregatami stejného typu ve službě ruské Černomořské flotily.

Podle agentury DPA není jasné, zda se páteční a dnešní zprávy týkají stejného incidentu, nebo zda jde o zásah dvou různých ruských plavidel.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko dnes řekl, že ruské plavidlo typu Serna bylo zničeno, když se na Hadí ostrov snažilo dopravit raketový systém země-vzduch TOR. Předtím byl podle něj při jiném leteckém útoku zlikvidován systém země-vzduch přímo na Hadím ostrově.

"Nepřátelské jednotky na Hadím ostrově nyní zůstávají bez letecké ochrany a budou zničeny a spáleny jako švábi či kobylky," uvedl na síti Telegram.

Agentura DPA připomněla, že v polovině dubna se rovněž nedaleko Hadího ostrova potopila vlajková loď Černomořské flotily, křižník Moskva. Rusko tvrdí, že se tak stalo na rozbouřeném moři, když byl křižník tažen do přístavu poté, co na něm vybuchla munice. Podle ukrajinské verze se ale loď potopila v důsledku zásahu střelami Neptun.

Ruská armáda má podle Británie na Ukrajině ztráty v nejlepších jednotkách

Ruská armáda má v bojích na Ukrajině velké ztráty ve svých nejlepších jednotkách a přichází o pokročilou techniku. Ve svém pravidelném přehledu k situaci na Ukrajině to dnes uvedlo britské ministerstvo obrany. Moskva tvrdí, že ruská armáda při nočních útocích v Charkovské oblasti zničila velkou část vojenského vybavení dodaného na Ukrajinu z USA a evropských zemí.

Podle britských informací přišla ruská armáda nejméně o jeden moderní tank T-90M. Nejlepší ruské jednotky včetně těch nasazených na Ukrajině jich mají k dispozici asi sto.

O víkendu má podle Ruska pokračovat evakuace z mariupolských oceláren Azovstal, z nichž se v minulých dnech podařilo dostat asi 500 civilistů.

Množí se podle agentury AP spekulace, že ruský prezident Vladimir Putin chce bitvu o Mariupol ukončit, aby mohl ohlásit úspěch při oslavách výročí konce druhé světové války.

Náměstek ukrajinského ministra vnitra Jevhen Jenin řekl k nacházejícímu výročí konce války, že "zatímco civilizovaný svět si při něm připomíná válečné oběti, Ruská federace pořádá přehlídky a připravuje tanec na hrobech lidí z Mariupolu".

V rozsáhlém areálu Azovstalu je podle odhadů stále asi 2000 ukrajinských obránců, kteří se odmítají vzdát. Podle ukrajinských úřadů je tam také několik set civilistů.

Ukrajinská města se připravují na znásobení ruských útoků před oslavami a jejich správy vyzvaly občany, aby se řídili varováním sirén a chránili se před nálety.

Jedna ruská střela dnes zničila ukrajinské národní muzeum věnované životu filozofa Hryhorije Skovorody, který působil v 18. století. Muzeum se nachází poblíž ruské hranice v Charkovské oblasti. Ukrajina význam tohoto buditele pro svou kulturu vyjádřila umístěním Skovorodova portrétu na jednu bankovku.

Moskva: Ruská armáda v Charkovské oblasti zničila část západních zbraní

Ruská armáda při nočních útocích zničila velkou část vojenského vybavení dodaného na Ukrajinu z USA a evropských zemí. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany.

Zbraně dodané západními státy byly zničeny poblíž železniční stanice v Bohoduchivu v Charkovské oblasti.

V noci podle ministerstva ruská armáda zasáhla 18 ukrajinských vojenských cílů, včetně tří muničních skladů poblíž Oděsy.

Agentura TASS s odkazem na ministerstvo obrany oznámila, že ruské letectvo v noci sestřelilo 13 bezpilotních letadel, tři rakety Točka-U a devět raket Smerč.

"Raketové jednotky a dělostřelectvo v noci zasáhlo 44 velicích a kontrolních stanovišť a 196 pozic ukrajinských vojsk, oblastí s vysokou koncentrací vojáků a vojenského vybavení," řekl Igor Konašenkov z ministerstva obrany. Pozemní síly podle něj zasáhly 240 cílů ukrajinské armády.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE